Falla Telcel por segundo día consecutivo

A pesar de que algunos usuarios ya cuentan con el servicio, aún persisten reportes en redes sociales donde la población jalisciense se queja de la situación.

"Díganme, ¿la red Telcel no sirve? ¿Es mi iPhone el que no sirve? o ¿Mi plan de celular ha decidido que no sirve? ¡NECESITO HACER LLAMADAS Y NADA!", público un usuario en redes sociales.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha sido la más afectada, sin embargo usuarios que se encuentran en el extranjero también han reportado inconformidades.

"Tengo el mismo problema @Telcel @ServicioTelcel estoy en Estados Unidos y no sirve su señal", reportó un internauta.

De acuerdo con el portal, Guadalajara, Zapopan, Morelia, Celaya, Aguascalientes, Ciudad de México y Zacatecas entre otras ciudades son las que más presentan fallas en la red de Telcel, la mayoría en el servicio de teléfono móvil.