Falla servicio de recolección de la basura. Soportan colonos fétidos olores

Nuevo Progreso, Tam.- Residentes de Nuevo Progreso cerraron el fin de semana bastante molestos, luego de tener que soportar los fétidos olores que despiden los montones de basura en los tambos y colgados de las cerca, tras de que el servicio de recolección tiene mas de una semana que no pasa el camión en plena zona urbana.

Situadas a dos cuadras de la Delegación Municipal las colonias 10 de Noviembre y el Periodista; están padeciendo las consecuencias un pésimo servicio que atenta de paso contra la salud de las familias.

Entrevistados por este reportero Marcelo Jiménez y su esposa, expresaron su total malestar ante el problema que están afrontando y que ya es doble.

"Ya tiene más de una semana que no pasa el camión de la basura, ya les han expuesto sobre la situación en la delegación Municipal pero es como si se hablara con la pared, y lo peor aparte de que tenemos que lidiar con los olores, es de que nos tenemos que turnar para que los perros no desparramen y abran las bolsas, además de las constantes disputas por los desechos, los ladridos y gemidos son ya insoportables por las noches o muy temprano".

Ubicadas a un poco más de cuatro cuadras de la zona turística en los segmentos antes mencionados, están demandando un eficiente servicio, y no que pasa a unidad cuando se acuerdan, quieren o bien si les dan propina.

"Ojalá y que no solamente nos escuchen sino que resuelvan el problema, por que eso sí para cobrar por la banqueta o la calle los permisos están más que puestos; ahí no se les va ni una pero cuando se trata de que sirvan al pueblo las cosas cambian al 200 por ciento para perjuicio de nosotros, ahora sí que a echarle ganas pero en serio y no solamente de puro pico".

Ya tiene más de una semana que no pasa el camión de la basura, ya les han expuesto sobre la situación en la delegación Municipal pero es como si se hablara con la pared . Marcelo Jiménez, afectado

COLOCAN. A los vecinos en la colonia del Periodista no les queda otro remedio más que amarrar las bolsas entre la cerca fuera del alcance de los canes.