Falla Salud en atención de Covid en maquilas

Cd. Victoria, Tam.- La secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladoras, Ma. Dolores Zúñiga Vázquez, dijo que sólo en la planta 1 de la empresa APTIV de México se han detectado 50 posibles casos de Covid-19, no obstante, no a todos los casos se les han podido realizar las pruebas para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad.

"Ahí en el Seguro Social no les hacen la prueba, algunos trabajadores se van con síntomas y se alivian y regresan a los 14 días... yo estoy muy sorprendida porque a pesar de que los trabajadores están mal comidos por los horarios que manejan -comen nada más una vez-, no desayunan, no almuerzan, nada más es una comida hasta las cuatro de la tarde y sin embargo la mayoría de los trabajadores salen del Covid, posible Covid", dijo.

Asimismo, la lideresa sindical recalcó que ni por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Salud federal, del Estado o de la Coepris, han recibido apoyos para los trabajadores o pruebas para confirmar o descartar posibles casos; del mismo modo, señaló que se sigue laborando en esa planta sin que al interior se respeten todas las medidas de sana distancia.

"No entendemos porqué cada semana les descuentan a los trabajadores y no tienen la atención que se debe... los mandan a casa, a algunos les dan la receta para que ellos las compren, algunos trabajadores se hacen el examen particular, de hecho, el sindicato les ha apoyado a muchos para que se hagan el particular y sí salen positivos", puntualizó.