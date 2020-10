Falla pensión de 5 millones

CIUDAD DE MÉXICO

Además, con la pandemia y la crisis de empleo que se ha generado, muchos más mexicanos se aventarán a trabajar de forma independiente. De acuerdo con un análisis de estadísticas del Inegi, al primer trimestre del año hay más de 5 millones de trabajadores independientes formales en el País, un crecimiento de 17 por ciento en una década. Sólo en el último año se agregaron 56 mil. Mientras el esquema de trabajo sin patrón se vuelve cada vez más común, en los registros de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) sólo hay 333 mil 460 cuentas de empleados independientes con recursos en alguna Afore.

Esto representa apenas 6 por ciento del total de quienes laboran sin patrón.

La problemática de los trabajadores independientes será mayor después de la pandemia y un gran reto incluirlos en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), apuntó Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada de Fundef. De acuerdo con Fundef, la relación laboral está cambiando a tener dos modalidades coexistiendo y hay sectores de la economía que tienen una nueva forma de trabajar en la que no existe una relación de trabajo subordinada. Como ejemplo están esquemas como el de Uber, pues los choferes no son empleados de la compañía y el problema es que el diseño institucional actual de los sistemas de pensiones no funcionará de manera adecuada para este grupo de trabajadores. "Bajo el esquema actual, los trabajadores que participan en modelos no tradicionales tienen una expectativa nula de pensión.

"Por lo anterior, se vuelve muy importante mejorar el diseño institucional para considerar a los trabajadores independientes", indica el centro de investigación en un reporte. Alejandra Macías, directora de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que hay desconfianza hacia el Gobierno y muchos independientes no se atreven a ahorrar en Afore. A eso se suma los bajos salarios y la ausencia de educación financiera para prever el retiro, añadió. "Los incentivos no son suficientes, el SAR, las Afores no actualizan los ahorros con la inflación, todo depende de los rendimientos. "Entonces creo que tienen que mejorar muchos aspectos, rendimientos, comisiones, asegurar que tu dinero va a valer en el momento de tu retiro", sostuvo.

La Amafore dijo en agosto que trabajaba el diseño de un producto universal de ahorro para el retiro dirigido a trabajadores informales e independientes, pero hasta ahora no ha dado mayores detalles.