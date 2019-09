Falla del SPEI fue por saturación: ABM

Ciudad de México.

Las fallas intermitentes reportadas el pasado viernes y ayer en operaciones del sistema financiero se debieron a la saturación de operaciones realizadas, informó Luis Niño de Rivera.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró que el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) no dejó de funcionar, sino que la operación se hizo intermitente en tres instituciones.

"Han ocurrido dos hechos en las últimas semanas: uno el viernes, que coincidieron varias cosas, primero que fue en quincena, donde hubo un volumen muy elevado de transacciones, y no es que no funcionara el SPEI, si no que se hizo intermitente en tres instituciones", explicó.

"Y ayer que estuvo cerrado 40 minutos el SPEI, porque tuvo la sobrecarga de muchas transacciones que el viernes no pasaron".

Respecto a la plataforma CoDi (Cobro Digital), que se prevé arranque este mes, el representante de los bancos afirmó que al momento las pruebas piloto realizadas en tres estados, Baja California, Hidalgo y Yucatán, han sido favorables.

"Hay mucha confianza en que con este sistema eléctrico como medio de pago se pueda facilitar la vida y bajar el uso de efectivo. No hay nada más inconveniente para el País y para las personas que traer dinero en efectivo en la bolsa", comentó Niño de Rivera.

Señaló que no hay preocupaciones sobre el CoDi por las fallas en el SPEI, pues amabas plataformas las trabaja conjuntamente con el Banco de México para el funcionamiento correcto.

Pero se tendrá que trabajar más por el aumento de operaciones que se registrarán.

"Para el CoDi sí, total confianza, porque ya lo probamos en el mercado y ha tenido muy buenos resultados", concluyó el banquero.