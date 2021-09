Falla de los cajeros impide pago a CFE

Río Bravo, Tam.- Usuarios del servicio de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no pueden pagar su recibo de luz, sobre todo los vencidos, debido a que durante todo el fin de semana, los cajeros automáticos de la paraestatal en calle Abasolo con Libertar, fraccionamiento Río Bravo, han estado averiados.

Hay que señalar que los recibos ya vencidos, solo se pueden pagar directamente ante la CFE o bien mediante la aplicación para celular, la cual requiere una tarjeta de crédito o débito que no todos tienen, pero también hay personas, sobre todo las mayores o las que no tienen acceso a internet, que no pueden utilizar dicha aplicación.