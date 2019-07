Falla de Ferrari ayuda a Hamilton

El Campeón del Mundo será acompañado en la primera línea por el joven holandés Max Verstappen de Red Bulll, que saldrá en segundo lugar.



Valtteri Bottas saldrá en tercer sitio seguido de Pierre Gasly en cuarto.



Sergio Pérez por fin volvió a la Q3 y partirá en la octava posición, gracias a las actualizaciones que presentó en la aerodinámica el nuevo RP-19B de Racing Point.



Los Ferrari perdieron la batalla en la calificación cuando lucían como los más poderosos, cuando ambos autos se quedaron en el taller en diferente momento.



Sebastian Vettel quien había sido el más rápido en la primera sesión de ensayos libres del viernes, no pudo ni salir a rodar en la Q1 al presentar una falla en el turbo su monoplaza.



Charles Leclerc, el gran favorito para ganar la jornada sabatina al ser el más veloz en las prácticas dos y tres, pudo rodar en la Q1 y lució como el más veloz sobre el circuito.



Para la Q2 su rendimiento vino a menos, pero aún así logró avanzar a la Q3 en segundo lugar, pero ya superado por Hamilton.



Sin embargo, antes de salir a buscar la Pole, los mecánicos encontraron un desperfecto en el sistema de alimentación de combustible, y aunque intentaron repararlo con desesperación, el tiempo los hizo claudicar y el joven favorito se bajó del auto, dejándole toda la mesa servida a Hamilton para quedarse con la Pole.



Ahora Vettel deberá partir desde la última posición mañana en la carrera, mientras que Leclerc saldrá en la parte media en la décima posición, al no poder registrar tiempo en la Q3.



Para Hamilton es la Pole número 86 en su carrera, pero la primera para él en el viejo circuito teutón.



Con las mejoras en el Racing Point, Lance Stroll, compañero de Checo, pudo superar la Q1, pero no logró pasar de la Q2 y partirá en la posición 15.



ASÍ SALDRÁN LOS 10 MÁS RÁPIDOS EN LA PARRILLA MAÑANA



1. Hamilton (Pole)

2. Verstappen

3. Bottas

4. Gasly

5. Raikkonen

6. Grosjean

7. Sainz

8. Checo

9. Hulkenberg

10. Leclerc (sin registrar tiempo por falla mecánica)