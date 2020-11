Falla blindaje en puentes fronterizos de Reynosa

Se cumplió una semana desde que se anunció por decreto oficial por parte de las autoridades estatales la reinstalación de los filtros sanitarios en los puentes internacionales, pero en Reynosa ya se demoró una semana y pese a que es la ciudad más grande del Estado, se ha dejado para el último por la falta de personal.

Lo anterior, en medio de un repunte de casos del Covid-19, ya que el 26 de noviembre el Sector Salud, reportó 20 casos nuevos y una defunción en Reynosa: apenas el día -el 25 de noviembre- se registró un incremento de 27 casos nuevos y 101 en investigación.

En total son 679 defunciones y 4 mil 774 casos en total positivos y 97 casos en investigación.

Los filtros sanitarios son para poner un freno al incremento de visitantes, residentes del Valle de Texas y ciudadanos estadounidenses.

En lo que corresponde al reporte de las autoridades sanitarias del sur de Texas, hasta ayer viernes en el Condado Hidalgo se reportaban 1 mil 048 muertes y un total de 42 mil 232 contagios, en tanto que en el Condado Cameron el registro era de 1 mil 115 fallecimientos y un total de 25 mil 855 contagios.

Debido a estas cifras alarmante, las autoridades estatales decidieron por decreto publicado en el Diario Oficial la reinstalación de los retenes de control en los puentes internacionales de Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Miguel Alemán y Nuevo Laredo, en los que participan elementos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), y bajo la vigilancia de elementos de la Policía Estatal y Tránsito Municipal, entre otras dependencias.

No obstante, a casi una semana del decreto, los cruces binacionales de Reynosa son los únicos que permanecen sin defensa ante la invasión de visitantes provenientes de una área donde los contagios por Covid van en alza constante.

NO A MEXICANOS

Mientras que Estados Unidos desde que inició la pandemia, ha restringido el cruce para los de visa de turistas mexicanos, por lo que no hay paso hasta el 21 de diciembre y todavía falta que se vuelva a renovar la medida, mientras que de la unión americana pasan sin problema alguno.

En los filtros se pedirá que cuando crucen a Reynosa, se para actividades esenciales, no viajen personas con síntomas del Covid-19, usar cubrebocas, no más de dos personas por vehículo, que no viajen niños o adultos mayores y cumplir el "doble hoy no circula".