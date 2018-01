Falla asalto y acuchilla a empleada

Monterrey, México.

El atraco fue cometido el lunes a las 12:22 horas, en un Modelorama ubicado en la Avenida Acapulco y la calle Segunda, en la Colonia Balcones de San Miguel.



La afectada de 32 años, de quien no se reveló su identidad, le dijo a los elementos de la Policía de Guadalupe que reportó el atraco horas después debido a que no le dio importancia al hecho.



La mujer explicó que al delincuente de unos 25 años lo observó parado en el Oxxo, frente al depósito, una hora antes del asalto.



Señaló que el hombre entró al Modelorama como cliente y luego le mostró un papel en el que le exigía el dinero de la caja y luego le mostró un cuchillo.



Detrás del mostrador la mujer cerró la caja de una patada y el delincuente tiró varias cuchilladas hasta que hirió a la empleada en la pierna izquierda.



En el video de las cámaras de seguridad se aprecia que el ladrón subió al mostrador y que la empleada tomó una caja con cigarrillos para defenderse hasta que consiguió que se retirara.



Además, en las imágenes se observa que el delincuente es delgado y que vestía, playera azul, pantalón de mezclilla y un gorro tejido con estambre blanco y gris.



Ese día los uniformados de Guadalupe realizaron rondines de vigilancia en la zona y ayer llevaron al negocio un botón de alerta para pedir auxilio inmediato a la corporación, pero por inconvenientes tecnológicos no lo pudieron instalar, aseguró una fuente policiaca.