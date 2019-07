Faisy será portavoz de campaña para prevenir el suicidio

Ciudad de México

Durante la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), el conductor de televisión Faisy será el portavoz de la campaña #YoMeComprometo, la cual tiene el objetivo de prevenir el suicidio a través del acceso a la información con psicólogos, médicos y el correcto uso de las redes sociales.

"Me encanta todo este movimiento inclusivo que está teniendo el festival, no sólo sobre el cine, esta campaña me parece increíble. En el momento en que me invitaron a participar fue un sí inmediato", expresó.

La campaña #YoMeComprometo estará dirigida a los jóvenes, no obstante, Faisy detalló que su finalidad es llegar al público de todas las edades.

"El cariño y la comunicación debe ser a todos los niveles, porque todos son diferentes. Aquí el compromiso debe ser de todos y yo estoy feliz con esta oportunidad", dijo.

"Esto es una llamada de atención para comprometerse. Esta campaña me ha tocado en lo más profundo. Pretendo seguir en este tema, luego de conocer la cantidad de suicidios. Es un golpe directo y más porque pude haberlo sufrido yo. Espero tener las palabras y la energía precisa para llegar a la mayor cantidad de personas y que la tasa de suicidios cambie y veamos cada vez menos casos", agregó.

LA DEPRESIÓN DEBE ATENDERSE

El conductor del programa "Me Caigo de Risa" declaró que la depresión es un factor que se debe atender.

"Caer en este estado emocional puede pasar a cualquier edad y a cualquier persona. Creo que es un tema de sensibilización, hay que cuidarnos más, comunicarnos más, porque la vida es corta y hay que disfrutarla", resaltó.

Cabe destacar que dentro de las actividades del GIFF, que se llevará a cabo del 19 al 28 de julio, también se realizará la campaña Cero Violencia contra la Mujer, que tiene como portavoz a Yalitza Aparicio.

"Ella quiere sumar, como mujer le interesa hablar. Es una voz poderosa, una presencia en la que todos estamos interesados y si ella levanta la voz y se suma a un proyecto, más gente escucha. Necesitábamos una imagen empoderada y como mujer, a ella le interesó mucho esta campaña", dijo.