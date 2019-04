Facultades de ´Gran Hermano´

En las carreteras federales y en los aeropuertos, en las aduanas, zonas fronterizas, estaciones migratorias, parques nacionales, penales, en el espacio aéreo, en los medios de transporte de las vías generales de comunicación... en cualquier lugar estará la Guardia Nacional, según el borrador de la ley reglamentaria en la materia que el gobierno federal envió al Senado.

La Guardia Nacional podrá vigilar la red pública de internet, así como solicitar, previa autorización de un juez, datos sobre equipos de comunicación móvil en tiempo real, recabar información en lugares públicos, investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público, realizar operaciones encubiertas y participar en detenciones, advierte el documento.

"En lugar de decir Policía Federal (PF) dice Guardia Nacional. Son las funciones que tenía la Policía Federal. Es el mismo capítulo pero con elementos del Ejército y la Marina", dice a Proceso Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado.

El jueves 11 el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño; el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, entregaron a la Cámara de Senadores las iniciativas de ley para la operación del nuevo cuerpo armado: La Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.

La Ley de la Guardia Nacional, reglamentaria del artículo 21 de la reforma constitucional, señala que aquella será una institución policial de mando civil con autonomía técnica, operativa y de mando, adscrita al ramo de la SSPC. "Pertenecerá a la Administración Pública Federal como órgano administrativo desconcentrado", dice la propuesta.

La iniciativa de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional indica que el comandante de la corporación tiene que ser -ciudadano mexicano, aunque no especifica si debe ser un civil. También deja abierta la posibilidad de que los mandos territoriales y estatales sean militares.

"Ninguno tiene como obligatoriedad tener el carácter de civil; pueden ser mandos militares. La iniciativa no marca que los integrantes de la guardia sean mandos civiles", sostiene la senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La diputada Livia Unzueta, asesora en seguridad del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, considera que, a pesar de apropiarse de la organización de la PF, la Guardia Nacional terminará siendo un cuerpo militarizado.

De acuerdo con la propuesta, los militares integrantes de la Guardia Nacional conservarán la disciplina, identidad y espíritu de cuerpo de la Fuerza Armada a la que pertenecen, así como el grado, carrera y prestaciones de seguridad social; pero, sobre todo, seguirán sujetos a la normativa castrense.

La iniciativa de ley da "excesivas facultades" de investigación a la Guardia Nacional, pues propone que pueda solicitar "intervenciones preventivas de comunicaciones" en 26 delitos, incluso con un procedimiento distinto al establecido en el -Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la Ley de Delincuencia -Organizada.

Los delitos van desde actuaciones en relación con la delincuencia organizada hasta insubordinación, desobediencia, abuso en el mando y abandono del servicio. Pese a ser una ley administrativa, con ella se busca establecer nuevos tipos penales, asegura Unzueta.

"En sus funciones de investigación y combate a los delitos, la Guardia Nacional actuará bajo el mando y conducción del Ministerio Público", dice la iniciativa.

No obstante, "los militares no están entrenados para la investigación de los delitos; están entrenados para la defensa del territorio, para sometimiento del enemigo. No puedo entender cómo personas que tienen formación militar pueden ser auxiliares en la investigación del delito", dice a Proceso Tania Reneaum Panszi, directora en México de Amnistía Internacional.

Rangos de edad para militares

>La iniciativa enviada por el Ejecutivo privilegia las antigüedades militares, pues establece que para ser comandante debe tenerse por lo menos 50 años de edad, mientras que los mandos territoriales y los estatales deberán tener por lo menos 34 y 30 años de antigüedad, respectivamente.

> El grupo de trabajo para "rasurar" las iniciativas que envió el gobierno federal acordó trabajar durante la semana de Pascua.

> Morena anunció que buscará su aprobación en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de abril.