Facilitan boletos a fans

Nueva York

Una nueva tecnología permitirá que los boletos para conciertos u obras de teatro acaben directamente en las manos de los verdaderos fans y no a través de intermediarios que los revenden a precios inflados.

Se trata de “Verified Fan”, un programa elaborado por Ticketmaster. Según la empresa de ventas de boletos, el comprador se registra anticipadamente y ofrece datos como nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

La empresa registra y revisa entonces a cada fan, incluso su historial de compra de boletos y su presencia en las redes sociales, a fin de verificar que se trata de alguien que realmente tiene intención de asistir a eventos. Una vez aprobado, el comprador recibe un código singular que puede usar para comprar los boletos.

La idea es que, al filtrar a los solicitantes, la empresa se asegura de que son los verdaderos fans quienes podrán comprar las mejores entradas, en vez de revendedores.

“Eso me hace sentir mucho mejor”, expresó Debbie Elster, una fanática de Bruce Springsteen que ansía ver el nuevo show de Broadway con el célebre rockero.

“Me hace sentir que tengo una posibilidad real de comprar un boleto, mejor que lo acostumbrado”, dijo Elster, de 66 años, una camarógrafa de Margate, Florida.

El programa Verified Fan ya se ha usado para conciertos de Ed Sheeran y Harry Styles y ahora se está comenzando a aplicar para los shows de Broadway. “Springsteen on Broadway” se exhibirá del 3 de octubre al 26 de noviembre. Otro espectáculo que usará la tecnología es “Harry Potter and the Cursed Child”, que comenzará la primavera del año próximo.