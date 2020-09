Facilitan reclamo de pago

Para que reclamen su pago de impacto económico de mil 200 dólares individuales o de 2 mil 400 por pareja, se enviarán comunicados personales a nueve millones de estadounidenses que no son contribuyentes, aquellos que no pagan impuestos, por no ser sujetos a tal obligación, pero que si tienen gran necesidad de ayuda, debido a la pandemia de Covid-19. El IRS enviará carta especial instándolos a reclamar pago de impacto económico antes del 15 de octubre, antes del fin de septiembre recibirá una carta cada persona.