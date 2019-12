Facilita la Aduana ingreso de viajeros

McAllen, Tx.- I nsisten autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, en recomendar a los viajeros que tramiten con toda anticipación sus permisos de internación, adelantando el proceso a través de Internet, para evitar contratiempos de última hora, si esta pensando en vacacionar al interior de la unión americana.

Como se ha difundido en varias ocasiones, éstos permisos se pueden obtener en línea a través de la página de Internet, http://i94.cbp.dhs.gov., mediante la cual los viajeros reciben un I-94 provisional después de enviar su solicitud y pago en línea. Para finalizar el proceso, deben presentarse en un puerto de entrada dentro de los siete días posteriores a su solicitud para ser entrevistados por un oficial de CBP, tomar huellas digitales, datos biométricos y una fotografía.

Por su parte, el director del puerto de entrada de Hidalgo-Pharr-Anzaldúas, Carlos Rodríguez, destacó que estas medidas facilitan el ingreso de los viajeros, aumentan la eficiencia y mitigan los tiempos de espera durante esta temporada de fin de año.





Consejos de CBP a los viajeros

Consejo 1 - Los viajeros deben prepararse para el proceso de revisión antes de llegar a la caseta de inspección. Tener los documentos de cruce disponibles y a la mano para la revisión.

Consejo 2 - Los viajeros deben declarar todos los artículos adquiridos en el extranjero. Además, las personas deben poner fin a las conversaciones de teléfonos celulares antes de llegar a la caseta de inspección.

Consejo 3 - Los viajeros deben prevenir el incremento en el número de usuarios en los cruces internacionales y salir con anticipación. Consejo 4 - Se anima a los viajeros a visitar la sección de la página web de la CBP "Know Before You Go" para evitar multas y sanciones asociadas con la importación de artículos prohibidos. Folletos de "Know Before You Go" también están disponibles en los puertos fronterizos.

Consejo 5 - Consulte el sitio web de la CBP en http://bwt.cbp.gov/index.html, para conocer los tiempos de cruce en los puertos de entrada en la frontera. La información se actualiza cada hora y es útil en la planificación de su viaje.

Consejo 6 - Considerar rutas alternativas de entrada. Por ejemplo, los viajeros de Brownsville, si lo desean, puede utilizar el puente cercano y menos transitado de Los Indios, y los viajeros de Hidalgo podrían considerar Pharr, Anzaldúas o Donna, los viajeros de Laredo pueden considerar el Puente Colombia-Solidaridad.

Para poder usar la Ready Lane en algunos cruces, los viajeros deben considerar la obtención de documentos habilitados con la tecnología de identificación.