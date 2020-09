Facebook, Twitter y Youtube eliminan video viral por falsas afirmaciones sobre el COVID-19

Las plataformas Facebook, Twitter y Youtube eliminaron un polémico video de sus sitios web con el objetivo de frenar la proliferación de noticias falsas y desinformación. Y es que, dicha información presentaba a un grupo de "médicos" que realizaban afirmaciones falsas y dudosas relacionadas con el coronavirus.

El video, publicado por el medio de comunicación de derecha Breitbart News, mostraba a un grupo de "Médicos de primera línea de Estados Unidos" que organizaron una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.

Durante la conferencia de prensa, un orador que se identifica como médico hizo una serie de afirmaciones sobre que las mascarillas no sirven para evitar la propagación del virus, sino que provoca que estas enfermen todavía más.

Además, investigaciones recientes muestran que la hidroxicloroquina (fármaco inmunomodulador) no es efectiva para el tratamiento de Covid-19, ya que está patrocinada por "compañías farmacéuticas falsas".

Este contenido audiovisual se viralizó rápidamente en Facebook, convirtiéndose en una de las publicaciones con mayor tráfico en la plataforma, específicamente con más de 14 millones de visitas. Se compartió casi 600.000 veces, según Crowdtangle, una firma de análisis de datos de propiedad de Facebook.

«Hemos eliminado este video por compartir información falsa sobre curas y tratamientos para el covid-19», mencionó un portavoz de Facebook. Mientras que Twitter mencionó que están tomando medidas en línea con su política de información errónea del covid.

En Youtube el video obtuvo 40.000 reproducciones. Sin embargo, la plataforma afirma que el video ha sido eliminado por "violar las normas de la comunidad de Youtube".





Importancia de verificar todo tipo de información en internet

Hoy en día muchas personas están aprovechando la crisis mundial para compartir información errónea y con esto, alarmar a la población.

Incluso existen plataformas web que parecen idénticas a ciertas páginas legítimas, pero no lo son. De acuerdo con algunas investigaciones, la mitad de quienes acceden a este tipo de sitios web fraudulentos no son capaces de detectarlas. Sin embargo, es importante buscar la manera de reconocer si el contenido de una página es falso o no.

La web Comparahosting.com recomienda verificar que la URL disponga de SSL (seguridad de la capa de transporte). ´´Una web oficial debe contar con el símbolo de candado en la parte izquierda de la web. Si esta figura es de color verde significa que la plataforma es totalmente segura y podemos introducir contraseñas e incluso el número de nuestra tarjeta de crédito. También existe una segunda versión que además del SSL tiene la EV o Extended Validation, un método aún más seguro´´.

Asimismo, debemos revisar la gramática del contenido para no dejar pasar ningún error. También es importante verificar los comentarios de otros usuarios e, incluso, confiar en tu sentido común.

Estas sugerencias se aplican tanto en información textual como audiovisual. Es importante identificar estos contenidos fraudulentos para evitar la propagación de información falsa.