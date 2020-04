Facebook te avisará si consumiste información falsa sobre el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.

De acuerdo con el blog de la compañía desde enero han estado trabajando en todas sus apps, que incluyen Facebook, Instagram y WhatsApp, para guiar a sus más de 2 mil millones de usuarios hacia recursos confiables como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras autoridades sanitarias. A través de su Centro de Información sobre el COVID-19, la compañía está intentando que los usuarios se acerquen a información confiable.

Sin embargo aceptó que también es crítico detener la difusión de contenido falso y dañino sobre el Covid-19 por lo que, Facebook asegura que trabaja con más de 60 organizaciones de verificación de datos que revisan y califican contenido en más de 50 idiomas a nivel global. "En el último mes, seguimos ampliando nuestro programa para sumar más socios e idiomas. Desde principios de marzo, incorporamos a ocho nuevos socios y ampliamos nuestra cobertura a más de una docena de nuevos países", señaló la empresa en su blog.

Así, explicó, cuando un verificador clasifica un contenido como falso reduce su distribución y coloca etiquetas de advertencia con más contexto. En marzo la compañía mostró advertencias en aproximadamente 40 millones de publicaciones en Facebook. Gracias a ello, aseguran, el 95% de las veces los usuarios no entraron en contacto con el contenido falso.

En las próximas semanas las personas que le den like, reaccionen o comenten una publicación calificada como falsa recibirán una alerta para señalar que se trata de información dudosa de manera que no sigan compartiéndola ni dentro ni fuera de Facebook. También tomaron la decisión de eliminar contenidos que no solo mostraban información falsa sobre Covid-19 sino que podría causar daños físicos, por ejemplo publicaciones que incentivaban a beber lejía para curar el virus.

Por otra parte para facilitar que se encuentre información confiable, en Estados Unidos, agregaron una nueva sección en el Centro de Información sobre el Covid-19 llamada Get the Facts (Accede a los hechos) que incluye artículos de sus socios verificadores de datos mismos que son actualizados semanalmente. "A medida que la pandemia evoluciona, continuaremos haciendo foco en las formas más efectivas de combatir el contenido perjudicial sobre Covid-19 en todas nuestras apps, y asegurar que las personas accedan a contenido confiable de expertos en salud para mantenerse a salvo e informadas", finalizó Facebook.