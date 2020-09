Facebook promete restringir la actividad de los usuarios si se desata el caos en las elecciones estadounidenses

Facebook asegura tener un plan en caso de que haya disturbios violentos a raíz de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, y dentro de ese plan no descarta las fuertes restricciones de contenido en su plataforma, el bloqueo de cuentas y la eliminación de usuarios. Así lo ha confirmado el jefe de asuntos globales, Nick Clegg, durante una entrevista con el diario Financial Times.

La compañía asegura estar preparada para lidiar con un posible "malestar cívico generalizado" y con "dilemas políticos". Según Clegg, la plataforma tomaría "medidas agresivas" en caso de presentarse cualquier escenario de desestabilización o violencia. La red social prestará especial atención a posibles disturbios civiles y al conteo de votos.

Facebook se plantea en este sentido "medidas muy estrictas", pues considera que sin estas los usuarios "podrían inflamar aún más la situación" en caso de haber una crisis postelectoral. El ejecutivo de la compañía ha revelado que Facebook operará a través de una "sala de guerra virtual", denominada Centro de Operaciones Electorales. Este centro será el encargado de llevar a cabo un monitoreo de actividades sospechosas. También dirigirá el Centro de Información de Votantes, un espacio dentro de la red social que mostrará los resultados verificados a los usuarios, según explicó al diario británico.

Clegg se negó a revelar el plan específico de Facebook, y señaló que el conocimiento de este podría "permitir a algunas personas averiguar cómo superar sus restricciones". Sin embargo, fuentes de la compañía informaron de que la red social ha utilizado "planificadores de escenarios militares" para decidir cómo debe responder ante la probabilidad de 70 resultados distintos en las elecciones.

En el ojo del huracánNo es ningún secreto que Facebook está cada vez más bajo el escrutinio público, sobre todo después de protagonizar el escenario postelectoral de los comicios estadounidenses en 2016, cuando, según las agencias de inteligencia estadounidenses, Rusia utilizó las redes sociales para generar división, compartir noticias falsas e interferir en las elecciones que llevaron al poder a Donald Trump.

Por ello, la compañía que en los últimos años no ha hecho más que sumar escándalo tras escándalo, se ha enfocado en explicar cómo planea combatir la desinformación relacionada con las elecciones, la supresión de votantes y la incitación a la violencia no solo durante la campaña electoral y las elecciones, también durante el período postelectoral. La medida anunciada por Clegg no es la primera, pero quizás si sea la más drástica. Desde hace meses, Facebook ha anunciado varios cambios en sus políticas de publicación, como el de etiquetar o eliminar directamente las publicaciones que contengan contenido falso o inciten a la violencia, provengan del usuario que sea.