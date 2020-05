Facebook permitirá que sus empleados trabajen desde cualquier lugar

CIUDAD DE MÉXICO.

Facebook podría tener cerca del 50 por ciento de su compañía de 45 mil personas trabajando de forma remota en los próximos cinco a 10 años, así lo señaló el presidente ejecutivo de la compañía Mark Zuckerberg en un video este jueves. Sin embargo, la firma también reducirá los sueldos para reflejar los costos de vida más baratos en algunos casos, dependiendo de la ubicación.

Facebook comenzará "agresivamente" abriendo la contratación de trabajadores remotos, dijo Zuckerberg, incluso para las personas que viven en áreas a pocas horas de sus oficinas y en los nuevos centros que establecerá la compañía.

"Ciertamente, poder reclutar de manera más amplia, especialmente en los Estados Unidos y Canadá para comenzar, abrirá una gran cantidad de nuevos talentos que antes no habrían considerado mudarse a una gran ciudad", dijo.

Las compañías tecnológicas han sido las primeras en incluir políticas que permitan realizar el trabajo de sus empleados desde sus hogares, después de haber demostrado que este sistema es efectivo durante la pandemia del coronavirus. Twitter por ejemplo, dijo la semana pasada que permitiría a todos sus empleados elegir si desean continuar trabajando desde su casa a largo plazo incluso después de que termine la pandemia.

La industria, que depende en gran medida de los puestos en los que se realizan trabajos en computadoras, está mejor posicionada que muchas para la mayoría de los trabajos remotos. No obatante, las compañías han confiado durante mucho tiempo en los extensos campus abiertos que ponen énfasis en las interacciones de los pasillos y los espacios de colaboración.

La pandemia del coronavirus, ha hecho que se cambie de parecer respecto a este tema. Muchos esperan que incluso cuando las empresas decidan que es seguro reabrir oficinas, los espacios y las políticas de trabajo remoto se verán muy diferentes de lo que eran antes.

Facebook está adoptando un enfoque más medido que Twitter. Comenzará a reclutar empleados para trabajos remotos fuera de sus centros de oficina habituales, dijo Zuckerberg, y algunos empleados existentes pueden postularse para trabajar de forma remota. Pero dijo que elegir vivir en ciudades más baratas podría significar que se reducirían los sueldos de los empleados.

"Nuestro objetivo aquí es permitir que muchos empleados existentes se conviertan en trabajadores remotos, si lo desea", dijo.

Cabe señalar que la red social ajustará los salarios de los trabajadores, dependiendo de dónde vivan, pagando menos a aquellos que trabajan de forma remota desde ciudades donde el costo de vida es más bajo. Facebook ya paga diferentes salarios según las ubicaciones, pero esto significa que los empleados que pueden trabajar de forma remota tienen hasta el 1 de enero para decirle a Facebook dónde viven y podrían recibir un recorte de sueldo.

"Eso significa que si vives en un lugar donde el costo de vida es dramáticamente más bajo, o el costo de la mano de obra es más bajo, entonces los salarios tienden a ser algo más bajos en esos lugares", dijo Zuckerberg.

Aún así, de acuerdo con el portal "The Washington Post", los salarios más bajos en las ciudades más pequeñas podrían no funcionar para todos los puestos, especialmente para trabajos de nivel ejecutivo. Will Hunsinger, CEO de la compañía de reclutamiento ejecutivo de Silicon Valley, Riviera Partners, dijo que compañías como Facebook necesitarán mantener altos los salarios de los ejecutivos para competir con sus rivales. Además, es probable que la compañía ahorre dinero en gastos operativos como alimentos gratuitos y servicios de transporte.

"Les van a pagar lo que sea necesario para obtener ese talento", dijo.

Una encuesta realizada al interior de Facebook, se encontró que alrededor del 45% de los empleados interesados en el trabajo remoto estaban "bastante seguros" de que se mudarían a otra ubicación. De igual manera, el reporte señaló que alrededor del 40% de los empleados dijeron que estaban algo, extremadamente o muy interesados en el trabajo remoto. Asimismo, alrededor del 60% de los empleados solicitó flexibilidad o una combinación de trabajo remoto y trabajo de oficina.

Facebook respondiendo a esa encuesta con su nueva política podría ser un estímulo moral para la fuerza laboral. Algunos trabajadores han dicho que una serie de escándalos, desde la violación de la privacidad de datos de Cambridge Analytica hasta el uso de la plataforma de la compañía para difundir teorías de conspiración y noticias falsas, ha dañado la moral allí.

Facebook ya ha dicho que la mayoría de los empleados trabajarán de forma remota hasta fin de año, aunque espera que sus oficinas abran para un pequeño número de empleados a partir de julio. Inicialmente, las oficinas solo permitirán alrededor del 25 por ciento de capacidad debido a las pautas de distanciamiento social, dijo Zuckerberg.

Es probable que la decisión de Facebook envíe ondas en toda la industria.

"Va a tener un gran efecto", dijo Margaret O'Mara, profesora de historia de la Universidad de Washington que estudia Silicon Valley. "Facebook es grande, contrata a mucha gente, es una gran fuerza de reclutamiento. El panorama de la tecnología en este momento está tan dominado por estas cinco empresas muy grandes".

También le dará a la compañía una ventaja de reclutamiento al darle flexibilidad geográfica, dijo.

Facebook tiene el dinero para mantener su campus de Menlo Park, algo que Zuckerberg prometió hacer en su anuncio del jueves. Pero el anuncio de la compañía podría ser aún más influyente para las empresas tecnológicas más pequeñas y medianas, dijo O'Mara, que ahora podría considerar seriamente el trabajo remoto en parte como una forma de reducir el gasto en espacio de oficina.

Los ingenieros de la empresa con fuertes evaluaciones de desempeño serán el primer grupo autorizado para solicitar trabajo remoto.

Con la idea de trabajar desde casa cada vez más atractiva a medida que las personas intentan limitar la exposición al coronavirus, la decisión de Zuckerberg también sigue con otros movimientos en los que ha sido capaz de aprovechar rápidamente una idea o producto popular que acaba de ganar impulso en la industria de la tecnología. Saltó a la criptomoneda cuando la idea ganó fuerza, trabajando para lanzar una moneda digital. Su decisión de comprar Instagram cuando la compañía tenía solo una docena de empleados demostró la capacidad de ver las tendencias de la tecnología hacia el intercambio de imágenes mucho antes que otros, y su megacompra de WhatsApp por 19 mil millones de dólares demostró la capacidad de comprender el papel que jugarían los mensajes. en las redes sociales.