Facebook obtuvo datos de usuarios de otras redes

Baser quiso responder a las "más o menos 40 preguntas" a las que el presidente de la compañía, Mark Zuckerberg, no pudo contestar en su declaración ante el Congreso la semana pasada.



"Cuando visitas una página web o una aplicación que utiliza nuestros servicios, nosotros recibimos información, incluso cuando estás desconectado o no tienes una cuenta de Facebook", explica el directivo en un mensaje publicado en la web de la empresa.



Esta recopilación de datos se lleva a cabo cuando un internauta pulsa el botón de 'me gusta' o de 'compartir' en la red o al emplear su cuenta en la red social para darse de alta en un portal o en una aplicación.



De acuerdo con Baser esta es una práctica habitual en el sector, practicada por otras grandes empresas.



"Twitter, Pinterest y Linkedin tienen botones de gustar y compartir similares para ayudar a la gente a divulgar cosas (...). De hecho, la mayoría de las páginas web y aplicaciones envían la misma información a numerosas compañías cada vez que las visitas", sostiene el directivo.

Este tipo de datos, alega, permite a Facebook mejorar su "contenido y publicidad" e incluye información sobre la dirección IP del usuario, el navegador que emplea o el tipo de sistema operativo utilizado, "porque no todos los sistemas y aparatos operan con las mismas características".



Estas aclaraciones se producen después de que la semana pasada Zuckerberg compareciera ante el Senado y ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos para dar explicaciones por el escándalo de Cambridge Analytica.



Dicha empresa de análisis de datos, que colaboró con el equipo de Donald Trump durante la campaña electoral para los comicios presidenciales de 2016, reconoció emplear dicha información para desarrollar un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes para poder influir en ellas.