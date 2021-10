Facebook: No damos prioridad a interacción sobre seguridad

Monika Bickert, directora de manejo de políticas globales de Facebook, dijo a The Associated Press que "no le damos ni le hemos dado prioridad a la atracción de usuarios por encima de la seguridad". Bickert aseguró que el motivo por el que Facebook investiga el bienestar de los adolescentes en Instagram es para que la compañía pueda diseñar mejores productos y funciones para brindarles apoyo.



Sin embargo, la denunciante Frances Haugen testificó ante el Senado el martes que Facebook sabe que sus sistemas perjudican a las personas vulnerables y no ha hecho cambios significativos para evitarlo. La plataforma está diseñada para explotar las emociones negativas a fin de mantener a los usuarios conectados a ella, aseguró.