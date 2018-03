Facebook ignoró alerta de protección de datos

Sandy Parakilas estaba dando evidencias al comité del Parlamento del Reino Unido que investiga el impacto de las redes sociales en las elecciones recientes a través de un enlace de video este miércoles.

"Hice un mapa de las diversas vulnerabilidades de datos de la plataforma de Facebook", dijo. "Incluí listas de malos actores y posibles malos actores", dijo, "y dije que estas son algunas de las cosas que estas personas podrían estar haciendo y esto es lo que está en riesgo".



Cuando el comité le preguntó si alguno de esos ejecutivos todavía estaba en la compañía, Parakilas dijo que sí, pero se negó a nombrarlos en público. Dijo que "continuará" con el comité con los nombres.



"No sé si Mark Zuckerberg hubiera sido consciente de lo que dije específicamente", agregó, refiriéndose al máximo ejecutivo de la compañía.



Parakilas, que trabajó como gerente de operaciones de plataforma en Facebook del 2011 al 2012, según su perfil de Linkedin, anteriormente dijo a un periódico británico que había advertido a los altos ejecutivos de la compañía sobre cómo sus políticas de protección de datos planteaban un riesgo de filtración.



"Me preocupaba que Facebook no pudiera monitorear todos los datos que dejaban los servidores de Facebook a los desarrolladores", dijo Parakilas a The Guardian en un artículo publicado el martes por la noche.



Agregó que Facebook podría haber evitado la filtración de datos a Cambridge Analytica.



Le dijo a la comisión parlamentaria que creía que el equipo de seguridad de Facebook era "muy, muy bueno", pero que la preocupación que tenía "era que habían permitido que la gente obtuviera todos estos datos de personas que no habían autorizado realmente" y fueron datos de identificación personal".



Zuckerberg, que hasta ahora ha permanecido en silencio sobre el tema, hablará públicamente dentro de 24 horas, según una persona familiarizada con los planes del CEO.



También enfrenta a la posibilidad de presentarse ante los parlamentos europeos para apaciguar a los legisladores. Damian Collins, jefe de un comité parlamentario que entrevista a Parakilas, invitó a Zuckerberg el martes a responder por una "falla catastrófica del proceso". A continuación, recibió una invitación del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.