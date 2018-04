Facebook evitará que 1.500 millones de usuarios queden protegidos por ley de datos europea

Lo sepan o no, lo miembros de la red social fuera de Estados Unidos y Canadá actualmente están cubiertos por los términos de servicio acordados con la oficina central internacional de la empresa, ubicada en Irlanda.



El próximo mes, Facebook planea que eso sea así sólo para los usuarios europeos, lo que significa que mil 500 millones de personas en África, Asia, Australia y América Latina no serán protegidas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que entra en vigor el 25 de mayo.



La decisión previamente no informada, que ejecutivos de la compañía confirmaron el martes, muestra que la mayor red social del mundo busca reducir su exposición a la RGPD, la cual permite a los reguladores europeos multar a las empresas que reúnan datos o utilicen información personal sin la autorización de los usuarios.



Dichas sanciones eliminan un enorme problema para la red social, ya que la nueva ley europea permite multas de hasta un 4 por ciento de los ingresos globales anuales de los infractores, que en el caso de la mayor red social del mundo podría significar miles de millones de dólares.

El cambio ocurre en momentos en que Facebook está bajo la lupa de reguladores y legisladores de todo mundo, luego de que reveló el mes pasado que la información personal de millones de usuarios terminó erróneamente en las manos de la consultora política Cambridge Analytica, lo que generó preocupaciones sobre cómo protege los datos de las personas.



Al igual que muchas otras empresas tecnológicas estadounidenses, Facebook creó una filial en Irlanda en 2008 y sacó provecho de sus bajas tasas de impuestos corporativos, redirigiendo a ese país sus ingresos por ventas de publicidad fuera de Estados Unidos, aunque la unidad está sujeta a las normas aplicadas por la Unión Europea.



En un comunicado, la empresa restó importancia a los cambios de los términos de servicio, afirmando que planea hacer disponibles en todo el mundo los controles de privacidad y ajustes que obtendrá Europa bajo la RGPD.



"Nosotros aplicamos las mismas protecciones de privacidad en todas partes, sin importar si tu acuerdo es con Facebook Inc o Facebook Irlanda", sostuvo.



En la práctica, el cambio significa que mil 500 millones de usuarios afectados no podrán presentar demandas ante el Comisario de Protección de Datos de Irlanda o los tribunales irlandeses. En su lugar, estarán regidos por las notas de privacidad más laxas de Estados Unidos, según Michael Veale, investigador de políticas tecnológicas de University College London.



La red social tendrá mayor libertad para manejar los datos de sus usuarios, aseguró Veale.



Ciertos tipos de datos, como el historial de navegación, por ejemplo, son considerados personales bajo la ley de la UE, pero no están protegidos en Estados Unidos, sostuvo.