Extreman vigilancia por Día del Trabajo

McAllen, Tx.- Ya sea que esté conduciendo por la ciudad o viajando por carretera este Día del Trabajo, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, invita a todos los conductores a practicar hábitos de conducción seguros y extremar precauciones durante este fin de semana festivo.

Desde este viernes, día 4, y hasta el lunes 7 de septiembre, el DPS aumentará su presencia en las carreteras de Texas en busca de conductores que violen la ley, incluidos aquellos que no usen sus cinturones de seguridad, excedan la velocidad, conduzcan en estado de ebriedad y no cumplan con la ley estatal "Move Over, Slow Down", entre otras infracciones de tránsito.

Consejos

Se insta a los conductores a seguir estos consejos de seguridad durante el feriado del Día del Trabajo:

· No beba y conduzca.

· Muévase o disminuya la velocidad al observar vehículos de Policía, bomberos, emergencia, Departamento de Transporte de Texas y grúas, detenidos al costado de la carretera con luces de emergencia activadas.

· Abróchese el cinturón de seguridad.

· Reduzca la velocidad, especialmente con mal tiempo, tráfico pesado, áreas desconocidas o zonas de construcción.

· Elimine las distracciones mientras conduce, incluido el uso de dispositivos móviles.

· Conduzca a la defensiva.

· No conduzca fatigado.

· En carreteras de varios carriles, use el carril izquierdo solo para rebasar.

· Revise su vehículo para asegurarse de que tenga el mantenimiento adecuado.

· Informe los peligros en la carretera o cualquier cosa sospechosa a la agencia policial más cercana.

· Revise el clima y las condiciones de la carretera dondequiera que viaje.