Extreman medidas para frenar a menores ebrios conductores

Weslaco, Tx.

Con el regreso a clases, crecen las posibilidades de que menores organicen fiestas y consuman alcohol, por lo que la policía de Weslaco y Mellisa Alviar, coordinadora de Unidad de Coalición, buscan medidas enérgicas para atacar el tema.

Desde mayo se han implementado los mismos mecanismos en ciudades como Alton y Palmview. Si los líderes de la ciudad aprueban su propuesta, los propietarios de establecimientos con venta de alcohol ahora serán responsables de los adolescentes atrapados bebiendo.

"No se trata de citar a las personas. Solo se trata de hacer que las personas sean responsables de proporcionar un lugar donde se produzca una fiesta de consumo de alcohol entre los menores", dijo Alviar.

La policía de Palmview adoptó la ordenanza hace dos años y Alviar dijo que han visto una disminución en el ruido y las quejas molestas.

"Una de las cosas que sé que han visto es que no lo ven tan a menudo", dijo Alviar. "Y de nuevo, no saben si es porque las partes se están volviendo más pequeñas o simplemente van a las ciudades vecinas donde saben que la ordenanza aún no está vigente".

En una encuesta realizada en 2016 a los adolescentes de Weslaco, el 71% mencionó a las fiestas como el lugar donde sus compañeros beben con más frecuencia y el 35% informó conocer amigos que han conducido ebrios después de una fiesta.

Si Weslaco avanza con la iniciativa, serán la primera ciudad más grande del Condado Hidalgo en aprobar la ordenanza.