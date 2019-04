Extreman campañas para evitar saldo rojo

El Mañana / Staff.- En la temporada vacacional de Semana Santa es común que se incrementen los accidentes en el área de La Playita, por lo que las autoridades de seguridad y vialidad están emitiendo recomendaciones a los vacacionistas para obtener saldo blanco en esta temporada.

Los accidentes automovilistas por exceso de velocidad o por conducir bajo el influjo del alcohol, son los percances que más se registran en estos días de asueto.

Iliana Magallón Elizondo, responsable de Seguridad Pública, aseguró que estará toda la atención concentrada en dar la ayuda a los vacacionistas que están en las áreas de recreación como La Playita y en otros puntos de la ciudad mediante el despliegue de 54 elementos en dos turnos.

"Hago un llamado a los que acuden, que cuiden a sus hijos, sabemos que son momentos para recrearse, para tomar descanso, pero son tiempos en que aumentan los accidentes en esa área de La Playita", advirtió.

Explicó que no buscan sancionar a los automovilistas, pero los exhortó a que sean conscientes y moderen la velocidad.

"No se trata de que la secretaría vaya a estar sobre de los automovilistas que no respeten el reglamento, no se trata de eso, se trata de que no queremos muertos, no queremos heridos y queremos vacaciones seguras", recalcó.

Señaló que en medida de que se respete el reglamento vial, habrá saldo blanco para todos, principalmente para las familias.

"El año pasado lo hemos visto verdaderamente la gente sale a altas velocidades de ahí y queremos vacaciones tranquilas", expresó.

CUIDADO. Emiten recomendaciones para prevenir accidentes en esta temporada vacacional.