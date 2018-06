Extrema alerta en jardín de infantes

Río Bravo, Tam.- Alerta extrema se vivió al mediodía del martes en jardín de infantes CAIC, en fraccionamiento Azteca, luego de que personal y madres de familia, reportaron material explosivo y equipo balístico que se encontraba disperso por los patios del plantel.

Movilización de elementos de la Sedena y policías estatales, fue consecuencia de este hallazgo que sembró el pánico entre jefas de hogar que a esa hora recogían a sus hijos.

Gran expectación causaron las maniobras que realizaron los efectivos castrenses para remover el material que representaba una amenaza.

No obstante la amenaza del material explosivo, no se registraron lesionados, pero trascendió la detención de 3 personas, cuyas identidades no fueron reveladas.

MOVILIZÓ. Máxima alerta entre autoridades castrenses y policiales provocaron artefactos tanto explosivos como balísticos en plantel.