Extraordinarias propuestas

VISIBLE: OUT ON TELEVISION

Visible: Out on Television es una miniserie documental dirigida por Ryan White que explora la representación de la comunidad LGBTQ+ en la industria televisiva norteamericana a lo largo de su historia.

Básicamente está compuesta por entrevistas a un enorme grupo de actores, escritores, directores y productores, ilustradas con imágenes de archivo para ofrecer una idea clara de el momento histórico y ejemplificar el tema del que se habla.

Cada uno de los episodios tiene un tema y los títulos hablan por sí mismos: Los Años Oscuros, La TV Como Herramienta, La Epidemia, Los Logros y La Nueva Guardia.

La narrativa que combina los testimonios con una breve narración, que sirve para dar contexto, resulta cautivadora.

De cada entrevistado, en su gran mayoría rostros muy conocidos, han escogido la anécdota y las frases precisas para dar al mismo tiempo amenidad y contenido, atractivo y profundidad, lo que pone de manifiesto el nivel de detalle que implicó su realización.

Dada la naturaleza del tema, Visible: Out On Television es recomendado sólo para espectadores de amplio criterio.

Es una extraordinaria propuesta, inteligente y clarificadora, que refleja la preocupación del mundo actual por alcanzar la verdadera pluralidad.

La trama ya la hemos visto en varias ocasiones, e incluso con mejores resultados, claro. Sin embargo, algo tiene esta película de la directora Elissa Down que, además de ser muy entretenida, tiene un espíritu de cine familiar que la hace ideal para compartir una tarde sin "sustos" ni situaciones que ameriten una explicación. April, una bailarina de comparsa de Broadway que aspira a un mejor papel, por una serie de sucesos desafortunados termina regresando su pueblo y preparando de mala gana a un grupo de pequeñas bailarinas para una competencia nacional. Desde el principio sabemos a dónde va y cuál será el desenlace, pero ayuda mucho lo simpático del elenco, sobre todo el infantil, los números musicales y lo pulcro de la producción. Es diversión familiar sin pretensiones.

SING STREET: ESTE ES TU MOMENTO

En plenos años ochenta un chico en Dublín forma su propia banda musical. La razón es muy sencilla, quiere impresionar a una chica.

Esta es la trama de esta maravillosa joya británica cargada de nostalgia y un soundtrack que no van a querer soltar. Dirigida por John Carney, de Once y Begin Again, retrata una época, quizás más inocente, desde la moda hasta el tipo de videos musicales que inundaron MTV en sus primeros años.

Es también una historia de amor muy bien contada, con un elenco encabezado por Ferdia Walsh-Peelo (Vikings) y Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody). Sin duda es una película que se les quedará en el corazón por mucho tiempo. No se la pierdan.