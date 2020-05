Extraño el rayito de esperanza

Ciudad de México.

Soy asiduo a las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador. Sólo por razones de fuerza mayor llego a perderme alguna. No me gusta que me cuenten lo que dijo y me fastidia encontrarme con citas suyas sacadas de contexto.

Sin embargo, debo confesar que, una vez comenzada la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, me está resultando difícil conectar con los mensajes presidenciales. Han dejado de provocarme empatía, curiosidad o entusiasmo, para convertirse en una tarea que debo cumplir por mera disciplina profesional.

Mi estado de ánimo, preocupado por la situación, no está siendo reconfortado por un liderazgo que me parezca generoso –en sentido amplio–, es decir próximo a todas las personas.

Considero que el presidente tiene argumento y razón para dedicar largas horas al reclamo, a la recriminación e inclusive al regaño, contra algunos de sus adversarios, pero no hallo justificación que me permita entender por qué, en este momento tan álgido de crisis, su narrativa ocupa energía excesiva en la demonización de quienes no piensan como él.

Confieso que extraño a aquel hombre que, cuando ganó abrumadoramente los comicios de 2018, me prometió –nos prometió– que iba a reconciliar a la sociedad mexicana.

Cuanto más desánimo me inspiran sus más recientes alocuciones matutinas, más me aferro a aquel discurso del 1 de julio de 2018 en el que aseguró que iba a gobernar para todas las personas que habitamos esta misma tierra.

"Confieso que tengo una ambición legítima –dijo entonces–: quiero pasar a la historia como un buen presidente de México."

El hoy mandatario no podía saber que la pandemia provocada por el SARS-Cov-2 iba a definir el capítulo de la historia que le está tocando protagonizar. Si su liderazgo y la gestión de su gobierno lograsen orquestar los recursos disponibles de la nación para llevarnos, con bien y a todos, hacia la otra orilla, López Obrador habría alcanzado su ambición.

Él, que ha puesto énfasis en las comparaciones con el pasado, no se incomodará si le recuerdo que Benito Juárez ocupa un lugar tan importante en nuestros libros de texto, entre otras razones, porque le tocó sortear la Guerra de Intervención; pues la pandemia podría ser para López Obrador lo que la guerra con Francia significó para la biografía de Juárez.

Con grandeza de espíritu y generosidad hacia los derrotados, el día que el presidente se alzó con la victoria expresó: "Llamaremos a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés general".

Tengo para mi que en esta crisis el presidente ha decidido no llamar a todos los mexicanos y mucho menos está dispuesto a ofrecer un ánimo reconciliatorio para sacar adelante a la Patria. Su discurso se ha ido volviendo cada día más excluyente, más fragmentario, más interesado en su propia visión de la realidad que en las versiones alternativas y diversas que conviven en México.

La Patria no puede ser sin sus partes y si, como Vicente Guerrero propuso, "la Patria es primero", el conjunto de sus partes deberían serlo también.

En contraste, durante las últimas semanas ha arremetido sin contención contra cuanta voz disiente de su entendimiento de las cosas: empresarios, prensa, intelectuales, partidos de oposición, dirigentes de partido (incluido el suyo), banqueros, organismos internacionales, sociedad civil y así un largo etcétera.

Para descartar a quienes no comulgan con él, primero define a su adversario como enemigo patrio –comparable con Santa Anna y demás caterva de traidores del siglo XIX–; luego lo remata virulentamente con adjetivos como corrupto, conservador o neoliberal.

Justifica estos ataques argumentando que la libertad de expresión debe correr en vía doble. Si a él lo critican, López Obrador tiene derecho de devolver en especie. Obvia sin embargo el peso que su discurso provoca en la sociedad. La voz del presidente pesa muchas toneladas más que la de cualquiera de sus críticos.