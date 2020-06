Extraño a mi papi: hija de George Floyd

Gianna tiene seis años. No sabe cómo murió su padre, George Floyd. Solo sabe que lo extraña y que ya no puede jugar con ella. Y una cosa más: que él "cambió el mundo".

Durante las protestas del martes en Minneapolis, Minnesota, Gianna salió en hombros de su tío, quien llamó a mantener pacíficas las manifestaciones. "Mi papi cambió el mundo", se escucha decir a la pequeña en un video.

Floyd murió el 25 de mayo, en el Memorial Day, cuando al ser detenido por la policía, uno de los efectivos, Derek Chauvin, le presionó el cuello con su rodilla, mientras lo tenía en el suelo. Los ruegos de Floyd, diciendo que no podía respirar, no sirvieron para que Chauvin lo soltara. Minutos después, Floyd dejó de tener pulso.

El video de lo ocurrido desató la ira de la comunidad afroestadounidense, que ha protestado a lo largo y ancho de Estados Unidos para exigir justicia para Floyd y el fin de la brutalidad policial.

Gianna no alcanza a dimensionar todo lo que está pasando, pero sí sabe que algo está pasando y que hoy todos conocen a su padre.

Roxie Washington, mamá de Gianna, fue entrevistada hoy en el programa Good Morning America, de la cadena ABC. Allí, contó que no supo cómo explicarle a la niña cómo murió George.

"Ella me dice: 'Los escucho. Los escucho diciendo el nombre de mi papi'. No sabe lo que pasó. Le dije que su padre murió porque no podía respirar".

Cuando la entrevistadora, Eva Pilgrim, preguntó a Gianna qué quiere que la gente sepa, la niña contestó: "Que lo extraño... él jugaba conmigo".

Roxie dice que quiere "justicia para él porque era bueno. No importa lo que la gente piense, era bueno".

Chauvin fue detenido el viernes pasado, bajo el cargo de homicidio en tercer grado, pero de acuerdo con medios estadounidenses, el cargo sería agravado a un homicidio de segundo grado, y los tres oficiales que estaban presentes en el lugar serían acusados por complicidad. Todos fueron despedidos.