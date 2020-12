Extraña muerte de mujer

Valle Hermoso, Tam. - Una extraña muerte tuvo ayer una joven mujer que conducía una camioneta de la Chrysler tipo Town Country, al salirse del camino en el kilómetro 57 de la carretera Valle Hermoso – Puente Internacional Libre Comercio.

La joven mujer, identificada como Violeta "N", conducía aparentemente bajo los influjos del alcohol, pues varias latas de bebidas se encontraron en su vehículo y las autoridades suponían que se trató de una congestión alcohólica la que causó que a la joven se le detuviera el corazón y perdiera el control del vehículo, ya que la unidad no presentaba daños.

El percance surgió a las 08:00 horas de ayer y al lugar llegaron autoridades de la Policía Vial Municipal, Policía Ministerial, Policía Estatal y elementos de Protección Civil de Valle Hermoso.

Después de las averiguaciones correspondientes, autoridades ordenaron al personal de la funeraria local que levantaran el cuerpo de la mujer de aproximadamente 30 años de edad y que la llevaran a la ciudad en espera de que algún familiar la identificara y la reclamara, siendo unas horas más tarde que una hermana de la occisa, quien se identificó como Karina "N", reclamó el cuerpo.





PIDEN PRECAUCIÓN

La Policía Vial Municipal recomendó a la población conducir bajo mucha precaución, pues en las próximas semanas existe un mayor movimiento vehicular al aproximarse las fiestas navideñas y de fin de año.

Isaías Días, perito de la corporación, dijo que en diciembre se han estado registrando de dos a tres accidentes viales diariamente.

El entrevistado explicó que hay un mayor movimiento de autos en las calles y que la falta de prevención ha ocasionado más choques, volcaduras y demás.

Pidió a los conductores, no conducir y utilizar el teléfono al mismo tiempo, no conducir bajo los efectos del alcohol y sobre todo no salir en caso de no ser necesario.

Afirmó por último que la Policía Vial sí va a auxiliar a los automóviles que vengan de otros estados o de otro país, pero dijo no se va a tolerar a quien violente el reglamento vial.