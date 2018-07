Extraña hacer telenovelas

Ciudad de México

Hace nueve años que Aarón Díaz no trabaja en la televisión mexicana y cuatro que no lo hace en la internacional, pero este año sería su regreso a la pantalla chica una vez que asegura, dejó descansar su imagen.

"Tengo tres proyectos, dos ya los leí y pronto debo tomar la decisión sobre uno de ellos", abunda.

SIN PRISA EN LA MÚSICA

Señala que la música, una de sus facetas como artista, no le quita el sueño. Sus temas sonaron en su momento en "Santa diabla" y "Teresa".

"La música y la actuación son de tiempo completo. Es una forma de expresión y siempre las voy a hacer, aunque no necesariamente para hacer carrera en la música, sino sólo para expresarme y si algo me inspira para estar en eso lo haré", subraya.

El histrión estuvo en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) como vocero de la campaña #Yomecomprometo Hablemos de Suicidio, que busca prevenir dicho acto entre los jóvenes.

"Lo importante es decirle a la gente que no está sola. Que los más vulnerables son los jóvenes y los que no están en rango de edad para obtener un trabajo y eso da el bajón, es importante decirles que hay alguien ahí. Todos tenemos cosas, pero desde la crianza de los hijos se tiene que ver eso. Espero cuando crezcan mis hijas y sean adolescentes este tema quizá ya sea otra cosa, pero por ahora no es un problema de México, sino mundial y hay que hacer ver a la gente que sí hay posibilidades de salir de algo", recalca.

Díaz espera fechas para iniciar por otro lado el rodaje de "Amor en cursivas", comedia romántica de la que se reserva detalles.