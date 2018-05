Extorsiona Secretaría del Trabajo a empresas

Que ya no vengan a estar tratando de sancionar a aquellas empresas que siguen cumpliendo de llevar a cabo el reparto y de la integración de las comisiones, pero la Secretaría insiste y multa a las empresas . Reynaldo Garza Elizondo, FTR

El secretario General de la Federación de Trabajadores de), Reynaldo Garza Elizondo, exigió un alto a la extorsión que viene ejerciendo la delegación federal de la Secretaría del Trabajo.

Ya que son al menos tres, las empresas en Reynosa que aún y cuando cumplen con el reparto de utilidades, han sido multadas, aseguró.

"Que ya no vengan a estar tratando de sancionar a aquellas empresas que siguen cumpliendo de llevar a cabo el reparto y de la integración de las comisiones, pero la Secretaría insiste y multa a las empresas", insistió el dirigente.

Quieren obligar a las empresas a que presenten la integración de las comisiones mixtas con fecha de antes del 10 de abril, agregó Garza Elizondo.

"La Ley Federal del Trabajo no establece ese término, pues el último día para que los empresarios, patrones o empleadores es el 30 de mayo, por eso insistimos que se defienda ese principio de la legalidad para que no vengan a extorsionar los inspectores o pseudo inspectores".

Están tratando de sacar dinero donde no existe violación a la ley, declaró.

"Las empresas que manejamos contractualmente y que han sido multadas son tres, pero existen más de 140 constituidas; la idea es que se cumpla con la prevención y cumplimiento pero que no se les sancione".

Pidió que sean respetuosos de la ley, ya que las autoridades sólo pueden hacer lo que les permita la ley.

"No creo que las empresas estén en condiciones de estar derogando sobre todo en condiciones atípicas. Se debe revisar si están integradas las juntas, pero no multarlos, porque no están constituidas antes del 10 de abril". Insistirán como responsables del sector obrero ya que se está afectando a las empresas, aclaró.

"Es un régimen especial de tributación de las empresas exportadoras y todavía quiere la Secretaría del Trabajo sacar más dinero y no se vale", concluyó Reynaldo Garza Elizondo.