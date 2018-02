Extitular de Finanzas de QR podrá continuar candidatura

Ciudad de México

Juan Melquiades Vergara, exsecretario de Finanzas del Gobierno de Quinta Roo, en la administración de Carlos Joaquín, podrá continuar con su aspiración de una candidatura de una diputación federal por la coalición de los partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática (PAN-PRD).

La Procuraduría General de la República (PGR) no solicitó la suspensión de esos derechos, debido a que existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) que advierte que sólo se podrán suspender cuando la persona está privada de la libertad durante el proceso o una vez sentenciado.

“Aun cuando el ciudadano haya sido sujeto al proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiera recluido en prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político electorales”, dice la jurisprudencia.

Por ello, Enriqueta Velasco, titular del Centro de Justicia Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, no tocó el tema al vincular a proceso al ex secretario de Finanzas de Quintana Roo y dictarle medidas cautelares no se pronunció en torno a sus derechos político electorales, es decir votar y ser votado.