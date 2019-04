Extinguen por completo incendio en la catedral de Notre Dame

NOTICIAS RELACIONADAS Incendio envuelve a catedral Notre Dame

París, Francia.

El incendio que arrasó la Catedral de Notre Dame "está totalmente apagado" tras 15 horas de lucha contra las llamas, dijo hoy un portavoz de los bomberos de París.

Lo que quedó en pie fue la ennegrecida estructura del monumento inmortalizado por Víctor Hugo en una novela en 1831, que sobrevivió a casi 900 años de tumultuosa historia de Francia.

Los dos emblemáticos campanarios de 69 metros de altura del templo seguían intactos y estaban atestados de especialistas y arquitectos, que evaluaban el estado de edificio desde primera hora de la mañana. La aguja y la cubierta de la catedral, sin embargo, han desaparecido.



"El incendio está totalmente apagado y los servicios de emergencia están estudiando el movimiento de las estructuras y extinguiendo los residuos humeantes", explicó Gabriel Plus, portavoz de los bomberos de la capital francesa.



"El trabajo durante la noche fue controlar el fuego para que no se reactivase", indicó el Viceministro del Interior, Laurent Nunez, frente al edificio. "Ahora que el riesgo de incendió pasó, el trabajo ahora sobre el edificio, cómo resistirá la estructura".



Las autoridades consideran que el fuego se debió a un accidente, posiblemente como resultado de las labores de restauración que se llevaban a cabo en el lugar, una joya arquitectónica de relevancia mundial. Sin embargo, eso no ha aliviado el duelo nacional.



El Presidente del país, Emmanuel Macron, se comprometió a reconstruir una catedral que calificó como "una parte de nosotros" y pidió ayuda para hacerlo.



Mientras el país se despertaba en un ambiente de tristeza colectiva, su empresario más adinerado, Bernard Arnault, y su grupo de marcas de lujo, LVMH, respondieron al pedido anunciando una aportación de 200 millones de euros (226 millones de dólares). Otro empresario, François-Henri Pinault, esposo de la actriz mexicana Salma Hayek, y su padre, el multimillonario François Pinault, anunciaron una ayuda de 100 millones de euros de su empresa, Artemis.



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió a los socios de la Unión Europea que ayuden a Francia en la reconstrucción de un inmueble que está en lo que dijo que es un símbolo de lo que une a Europa. La tragedia recuerda a los europeos "cuánto podemos perder", señaló.



"Lo que está en juego aquí es algo más que simplemente ayuda material. La quema de la Catedral de Notre Dame nos ha hecho darnos cuenta de nuevo de que estamos unidos por algo más importante y más profundo que los tratados".



La iglesia del siglo 12 contenía reliquias, vidrieras y otras piezas de arte de un valor incalculable y era uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Su órgano data de la década de 1730 y fue construido por François Thierry.



"El órgano es un instrumento muy frágil, especialmente sus tubos. No se ha quemado, pero no se puede saber si quedó dañado por el agua. Nadie sabe si funciona o si tendrá que ser restaurado", dijo Bertrand de Feydeau, funcionario de Conservación de Patrimonio.



El vicealcalde de París, Emmanuel Gregoire, describió el "enorme alivio" de las autoridades al salvar piezas como la supuesta Corona de Jesucristo, que fueron trasladadas de inmediato a una ubicación secreta por funcionarios tras el incendio.



Las estatuas religiosas que fueron retiradas la semana pasada del tejado de la catedral como parte de las obras de restauración de la monumental aguja del templo también se salvaron de las llamas.



Las imágenes de cobre de tres metros de alto, que representan a los doce apóstoles y a los cuatro evangelistas y observaban la ciudad desde el punto más alto de Notre Dame, a 96 metros, habían sido enviadas al sur de Francia como parte de la operación de renovación de la aguja. Los trabajos están valorados en seis millones de euros (6,8 millones de dólares).