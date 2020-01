Extienden restricción para construir el muro

Mission, Tx.

Extienden por una semana mas la orden de restricción para la construcción de un muro fronterizo por parte de un particular al sur de la comunidad de Mission.

El muro, de 3.5 millas, está siendo construido por Fisher Industries, Fisher Sand and Gravel Co., y TGR Construction, Neuhaus & Sons, y la organización sin fines de lucro de recaudación de fondos We Build the Wall, WBTW, cuyo presidente es Brian Kolfage.

A principios de diciembre, los abogados de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Texas, en nombre de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, presentaron una demanda contra los constructores de muros privados, alegando que la construcción podría poner a los Estados Unidos en violación de un tratado de 1970 con México que gobierna la frontera internacional entre las dos naciones.

Una demanda separada presentada contra los constructores en la corte de distrito estatal por el Centro Nacional de Mariposas, que se encuentra adyacente al lugar de trabajo, alegó que el proyecto amenazó con obstaculizar los derechos de propiedad privada del centro de mariposas.

Las partes involucradas en este caso se reunieron ante el juez federal de distrito, Randy Crane, para discutir si se otorgaría una orden judicial contra los constructores de muros.

Después de casi cuatro horas de discusión, las tres partes aún no estaban más cerca de una resolución que cuando comenzaron. Y con el testimonio de dos testigos aún pendientes, Crane retrasó la acción hasta el próximo jueves, extendiendo la orden de restricción por una semana más.