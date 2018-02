Extienden pago de 65 y Más hasta el viernes 2 de marzo

El pago de 65 y Más, fue extendido hasta el próximo viernes 2 de marzo. Los giros serán entregados este sábado de 09:00 a 15:00 horas y de lunes a viernes de las 09:00 de la mañana a las 17:00 horas.

La delegación de Sedesol federal, ha venido exhortando a no dejar pasar la fecha límite de 65 y Más, debido a que como se informó hace una semana, los apoyos no cobrados, se reintegran al presupuesto y por cierre de sexenio, ya no se pueden recuperar, además de que en la vertiente rural, los beneficiarios con inasistencia, son dados de baja.