Extienden la orden de quedarse en casa

Raymondville, Tx.

El juez del Condado Willacy, Aurelio Guerra, informó que extenderá su orden de quedarse en casa hasta fines de abril como parte del esfuerzo para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

La nueva orden se extenderá hasta el 30 de abril, dijo.

Los residentes también deberán cubrirse la boca y la nariz cuando estén en lugares públicos. Durante la conferencia de prensa se mencionó que todas las personas mayores de cinco años deberán usar una forma de cubrirse la cara.

Las autoridades médicas y los funcionarios del condado sugieren al público que haga sus máscaras y evite las que necesitan los profesionales médicos.

Los funcionarios de salud también recuerdan a las personas que usar una máscara o cubrirse la cara no es un sustituto del distanciamiento social.

Las autoridades recalcaron que el hecho de usar un cubre bocas no los exime de salir a hacer cosas no esenciales o salir estando enfermo. No se permitirán más de dos adultos por vehículo.

El juez Guerra agregó que es recomendable que los menores no salgan de su hogar a menos que sea médicamente necesario.

Las nuevas regulaciones entrarán en vigencia a partir de este miércoles.

Hasta el momento se han confirmado cinco casos positivos de COVID-19, incluida 1 muerte.