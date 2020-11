Extienden hasta hoy vigilancia anti fiestas

Cd. Victoria, Tam.- El Ayuntamiento de Ciudad Victoria en la colaboración de la COEPRIS, Policía Estatal y Guardia Nacional, lleva a cabo un operativo especial este fin de semana largo para detectar y suspender fiestas clandestinas tanto en palapas como en domicilios particulares donde se abuse del escándalo y haya exceso de personas.

"Vamos a manejar más lo que es la capacidad porque sí hay un gran problema, se está presentando un problema en cuanto a la capacidad en restaurantes y sobre todo en palapas", informó el jefe de Alcoholes y Espectáculos del Ayuntamiento, Hiram Uriel Torres Manzano.

El funcionario municipal dijo que esto será continuación del operativo que se viene realizando desde hace cuatro meses para vigilar que no se violen las medidas de seguridad por la pandemia de la COVID-19 en restaurantes, salones, palapas o domicilios particulares; a pesar de esto, informó que en el último mes se tienen más de cien reportes por estos hechos, los cuales se han incrementado la semana previa a la celebración del Halloween-Día de Muertos.

"No se trata de perjudicar a los dueños de palapas o negocios de fiestas, estamos conscientes de la situación que estamos viviendo, no queremos perjudicar a nadie, pero ya si hacen caso omiso a las indicaciones vamos a tener que suspenderlos, no clausurar", sin embargo, dijo que a raíz del incremento de casos de COVID-19 en la localidad podría empezar a aplicarse una multa de hasta catorce mil pesos en aquellas palapas y restaurantes que no respeten las medidas de seguridad.

El operativo se lleva a cabo desde el pasado viernes y continuará todo el fin de semana hasta hoy lunes, fecha en la que se celebra el Día de Muertos, "lo estamos haciendo desde hace cuatro meses, es masivo con las demás corporaciones y no hemos descansado, el operativo va a seguir no nada más por las fechas"; agregó que se atenderán todos los reportes de fiestas escandalosas a través del número de emergencias 911.