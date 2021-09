Extienden feria de regreso a clases

Entre los proveedores también hay de calzado y uniforme, esto en la incertidumbre de un regreso presencial el próximo 20 de septiembre.

Por su parte, los afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) han reconocido que las ganancias esperadas antes del 30 de agosto (fecha de regreso a clases), no fueron las de otros años debido a que la permanencia de un esquema virtual, ha limitado la compra de artículos tradicionales, como las mochilas, juegos de geometría, calculadoras, cartulinas, entre otros. "No es lo mismo que un niño tome clases frente a una computadora, que en un salón porque se dejan de comprar muchas cosas, empezamos por las mochilas que no son tan necesarias, tampoco los uniformes, ni los zapatos, ahora se llevan muy poco material didáctico, ya que casi todo es entregar en línea, o evidencias en foto, así que no hubo ganancias como tal", mencionó Marisa, administradora de una papelería en la zona centro.

Aún así, en la fachada de su negocio hay carteles vistosos invitando a los padres a sufrir su lista de útiles.

El presidente del gremio Roberto Cruz Hernández indicó que al menos 30 negocios de Reynosa participan en esta feria, que por segundo año consecutivo se genera de manera personal entre los comercios y no, en una explanada.

En torno a la repartición de vales, el ayuntamiento ha destinado una inversión de un millón de pesos.