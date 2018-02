Extienden la fecha de pago de ‘65 y Más’

Río Bravo, Tam.- Autoridades de Sedesol federal que en Tamaulipas encabeza la delegada Lourdes Flores Montemayor, extienden el pago de “65 y Más” hasta el viernes 2 de marzo en ventanilla de atención.

Los beneficiarios deben acudir a ese módulo, ubicado en calle Oriente 1 con Insurgentes, en donde les entregarán los giros, este sábado de 9:00 a 15:00 horas y de lunes a viernes, de las 9:00 a las 17:00 horas.

Hay que precisar que según información previamente difundida por la delegación de Sedesol federal, se ha venido exhortando a no dejar pasar la fecha límite de 65 y Más, debido a que los apoyos no cobrados, se reintegran al presupuesto y por cierre de sexenio, ya no se pueden recuperar, amén de que en la vertiente rural, se informó que los beneficiarios con inasistencia, son dados de baja.

Algunas filas se ven a diario en la ventanilla de 65 y Más, debido a que una vez pasado el 2 de marzo, se suspende cualquier pago para retomarse después del 1 de julio, esto por la veda electoral que inicia el 1 de abril.