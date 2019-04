Extiende gira por EU

Ciudad de México.



Cher añadió 14 fechas a su gira por Estados Unidos "Here we go again", las cuales comenzarán el 19 de noviembre en el Moda Center, en Portland, Oregon, y también llegará a San Francisco, Denver, Chicago, Toronto, Nueva York, Filadelfia, Boston, Nueva Orleans, entre otros destinos.

Las nuevas presentaciones están programadas para concluir con tres paradas en Texas, incluyendo Houston, San Antonio y finalmente en el American Airlines Center en Dallas.