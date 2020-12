Extiende EU el cierre en puentes por Covid

Mientras que Estados Unidos sigue extendiendo las restricciones para los mexicanos con visa de turista, los residentes y ciudadanos del Valle de Texas, siguen tratando de pasar a cosas no esenciales a Reynosa.

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que tras revisar el desarrollo de la propagación de Covid-19 en ambos países, se planteó la extensión por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común.

Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo y estarán vigentes hasta las 23:59 horas del 21 de enero de 2021.

Mientras que en el lado de Reynosa, se siguen haciendo esfuerzos para poner freno al cruce de ciudadanos y residentes del Valle de Texas, que tratan de cruzar a cosas no esenciales.

Las autoridades estatales, mantienen los filtros en el puente Reynosa-Hidalgo y Anzaldúas, para vigilar que no viajen adultos mayores, menores de edad o sin cubrebocas.

Se debe cumplir con las disposiciones: Que no viajen personas con síntomas del Covid-19, portar en todo momento el cubrebocas, que no haya más de 2 personas por vehículo, el "doble hoy no circula", el motivo del tránsito sea determinado como esencial y que no viajen niños o adultos mayores.

Lo cierto es que en Mexico el Gobierno Federal, no ha puesto restricciones, solo las autoridades estatales han colocado filtros, pero solamente de 12 horas y no de 24 como se planteo ante falta de personal.