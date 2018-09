Extesorera no tomó dinero, ahora buscan expresidente

Río Bravo, Tam.- Nueva sociedad de padres de Secundaria Técnica 10, aclara en torno al caso de la falta de rendición de cuentas de la sociedad saliente, que la ahora extesorera, sí acudió a la asamblea de padres en donde se renovó la directiva, en donde aclaró lo relacionado con los dineros y en ese momento, renunció al cargo.

Así lo informaron Roberto Peña Puente, nuevo presidente de la sociedad de padres de familia; Magdalena Mendoza Moreno, secretaria y Yolanda Crisanto Medina, tesorera, quienes revelaron que en la asamblea del martes por la tarde, la señora Heriberta Martínez Heredia compareció e informó que ella no recibió recursos propios de la inscripciones de este ciclo 2018-2019, señalando que no se le dejó ejercer el cargo, al cual renunció en la propia asamblea del martes pasado.

Peña Puente indicó que están tratando de localizar al anterior presidente, Juan Luis Guerrero Espinoza, para que rinda cuentas de los recursos y sobre los siguientes puntos:

-Aclarar la adquisición de un sistema de vigilancia de circuito cerrado, del cual no se sabe su costo.

-Aclarar la adquisición de una camioneta Suburban para el plantel.

El nuevo presidente dejó en claro que hubo necesidad de renovar al directiva de padres, luego de que se citara en 2 ocasiones al ahora expresidente y no compareciera, además de que no se explica por que asumió Guerrero ese cargo en noviembre de 2017, si ya no es padre de familia en esa institución. La nueva mesa directiva también entregó vía escrito lo señalado para lo cual estuvo acompañada por el supervisor de secundarias técnicas, Guillermo Serna, dijo estar abierta a la comunidad y a los medios de comunicación, para recuperar la confianza de los jefes de familia, por lo que dijo seguirán con estas acciones hasta sus últimas consecuencias.