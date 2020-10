Exsecretario de Mancera se hizo de 12 casas

La noche del pasado 21 de octubre, dos furgonetas cerraban el acceso a la calle Calero, colonia San Ángel Inn, en el sur de la Ciudad de México, mientras agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cateaban el interior del número 7.

En esta casa de 600 metros cuadrados viven el exasesor de la CDMX, Carlos Jiménez, y su esposa, María Fernanda Serna, hija de Luis Ernesto Serna Chávez, exsecretario particular de Miguel Ángel Mancera Espinosa en el Gobierno de la Ciudad.

La FGR no ha dado a conocer el motivo ni los resultados del operativo. La historia documental de este domicilio muestra que desde hace años está en el entorno de Luis Serna y María de los Ángeles Simón Aguirre, su esposa, propietaria de 12 inmuebles, cuatro de los cuales no fueron declarados por el exfuncionario en su paso por el Gobierno local.

Cuando en 2012 Luis Serna se convirtió en el secretario particular de Miguel Ángel Mancera Espinosa, declaró que él y su esposa poseían siete inmuebles. En 2018, su último año en el Gobierno capitalino, el matrimonio había adquirido cinco más, todos a nombre de María de los Ángeles.

Durante este periodo, como reveló una investigación de reporteros para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Dromómanos, en las actas patrimoniales de Serna no se declararon cuatro de estas propiedades con un valor total de 31.8 millones de pesos. Tampoco los 23 millones que, según documentos federales, habría gastado como beneficiario de una American Express propiedad de Jack Landsmanas, uno de los grandes contratistas de la administración de Mancera Espinosa.

El salario de Serna en toda la administración fue de 5 millones 636 mil pesos. En la fiscalía local hay una carpeta de investigación abierta por este caso.

Serna dejó su puesto en el gobierno en febrero de 2018. Meses más tarde, en el Registro de la Propiedad había un aviso de compraventa de María Fernanda Serna sobre Calero 7, la casa que la FGR cateó el pasado miércoles por la noche. En cada una de las propiedades no declaradas a nombre de Simón Aguirre siempre hubo un aviso anterior de compraventa por parte de su hija. El notario, Arturo Talavera Autrique, también fue el mismo en todos los casos. Luis Serna confirmó hace unas semanas que su hija vivía ahí, pero dijo que nunca llegó a adquirir el inmueble y rentaba la vivienda.

La narrativa documentalLa historia registral de Calero 7 se encuentra resguardada con el Folio Real 1027164.

En 2017, la casa pertenecía a Paulina Granados Cervera, cuando se registró un aviso de compraventa en el Registro Público de la Propiedad.

El potencial comprador era la Inmobiliaria Once S.A. de C.V. Sus socios: Anuar Tanus Vargas y Roberto Tanus Selem. El notario: Arturo Talavera Autrique. El 2 de octubre de ese año se registró un nuevo aviso de compraventa. Esta vez por parte de Bright House SC. Su representante legal: Anuar Tanus. El notario: Arturo Talavera. Bright House es una escuela privada de preescolar y primaria.

Según los documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad, la compra se realizó el 8 de noviembre de 2017 por un precio de 29 millones 798 mil 800 pesos. Pero una copia del contrato privado de compraventa en posesión de esta investigación tasa el acuerdo en 57 millones de pesos. Los primeros 10 millones se pagaron en el momento de la firma, el 23 de agosto de 2017, y se pactó que el comprador pagaría los 47 millones de pesos restantes el día que se formalizara en escritura pública.

Cuando Paulina Granados recibió la propiedad en 2014 como una donación por parte de su madre, el valor era de 10.8 millones de pesos. Estos reporteros buscaron su postura sobre la venta de esta propiedad, pero no se obtuvo respuesta.



El último movimiento en el Registro de la Propiedad de la casa de Calero es el aviso de compraventa de María Fernanda Serna el 14 de noviembre de 2018. "Me hicieron una oferta, pero no me llegaron al precio", comentó Anuar Tanus sobre este documento.

Anuar Tanus, quien es propietario de empresas inmobiliarias y escuelas, aseguró ayer que es el único dueño de Calero 7 y que, tal como dice Luis Serna, el matrimonio Jiménez-Serna renta el inmueble.

"La casa es mía, ayer [miércoles] sacaron que era de este Carlos Jiménez, no tiene nada que ver", dijo sobre las notas que circularon en medios después del cateo. "Hoy [jueves] estuve en la mañana ahí, con mi abogado, con una carta para pedirles la rescisión del contrato por la situación tan delicada que están pasando, que no me quiero involucrar. No me quisieron firmar la carta... Es gente que aprecio, pero no me voy a meter en ningún problema por nadie. Ni por patrimonio ni por nada. Les fui a decir, ´saben qué, quiero la propiedad, me la entregan, no me la quieren dar, pues te voy a demandar´. A ver en qué acaba. Estar con esto es desgastante. No dormí ni un minuto. Es el patrimonio de mi familia, imagínate", comentó.

Luis Serna y Anuar Tanus jugaban futbol juntos hace más de 30 años cuando vivían en colonias cercanas y competían entre ellas. Tanus habitaba en la colonia General Anaya, los Serna en la colonia Narvarte. "Nos dejamos de ver y luego nos reencontramos", explicó.

María Fernanda Serna trabajó en una de sus escuelas hasta que hace unos años tuvo a su primer hijo. Pero, aunque Luis Serna y Anuar Tanus reconocen su larga relación, los dos enfatizaron que el segundo nunca obtuvo un contrato por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

"No tengo ningún tema, ni contratos con el gobierno federal, absolutamente nada con ellos. Lo puedes investigar y cualquier cosa estoy a tus órdenes", explicó en entrevista.

Sobre la relación en la compraventa realizada con el notario Arturo Talavera Autrique, expuso que quien escogió la notaría fue la parte vendedora, Paulina Granados Cervera, "yo siempre he trabajado con el Notario 98", sentenció el empresario.

El miércoles pasado, sobre la calle de Calero 7, el abogado Esteban Arcos, quien dijo ser el representante de la familia Serna, recibía mensajes por parte de Luis Serna diciendo que había niños al interior de la casa y que estaban aterrados por las armas largas que llevaban algunos de los agentes. Las autoridades respondieron que el operativo se había realizado de manera tranquila. Serna dijo ayer a estos reporteros que había sido un cateo ilegal, que las autoridades no habían encontrado nada y que está preparando una respuesta con sus abogados que hará pública la próxima semana.