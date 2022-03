Expulsará E.U. a 12 diplomáticos rusos

La misión estadounidense ante las Naciones Unidas declaró en un comunicado que los diplomáticos rusos "han abusado de sus privilegios como residentes en Estados Unidos al participar en actividades de espionaje que son adversas para nuestra seguridad nacional".

Las expulsiones, según la misión, han estado "en desarrollo durante varios meses" y se ajustan al acuerdo de Estados Unidos con las Naciones Unidas como anfitrión del organismo mundial de 193 miembros.

Cuando se le preguntó su reacción a la afirmación por parte de Estados Unidos de que los rusos se dedicaban al espionaje, el embajador ruso, Vassily Nebenzia, dijo a The Associated Press que "ese es el pretexto todo el tiempo cuando anuncian a alguien como persona non grata. Esa es la única explicación que dan".

¿Cree que Rusia corresponderá este gesto? "No me compete a mí decidirlo, pero en la práctica diplomática, es algo normal", manifestó.

Las expulsiones fueron confirmadas inicialmente por el embajador adjunto de Estados Unidos, Richard Mills, después de que Nebenzia dijera el lunes por la tarde al Consejo de Seguridad de la ONU que acababa de ser informado de "otra medida hostil adoptada por el país anfitrión contra la misión diplomática rusa".

Flagrante violación

- Nebenzia, que presidía este mes el Consejo de Seguridad en una sesión en la que se debatían las consecuencias humanitarias de la invasión rusa a Ucrania, calificó las expulsiones de una "flagrante violación" del acuerdo de la ONU con Estados Unidos y de la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas

- "Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en el contexto de esta decisión", agregó.

Mills confirmó las expulsiones posteriormente, diciendo que los diplomáticos rusos "estaban involucrados en actividades que no estaban relacionadas con sus responsabilidades y obligaciones como diplomáticos"

- También dijo que la decisión estaba alineada al acuerdo entre Estados Unidos y la ONU. Nebenzia respondió que esto "no es satisfactorio"

- De acuerdo con el directorio diplomático de la ONU, Rusia tiene 79 representantes acreditados ante las Naciones Unidas. La misión estadounidense no nombró a los expulsados ni indicó el tiempo que se les concede para abandonar el país.