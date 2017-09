Expulsan a cadetes tras protestar en Veracruz

Cd. de México.- Tras protestar por falta de medicamentos y el pago de sus becas, más de 200 cadetes de la Academia de Policía de Veracruz fueron expulsados por presuntamente no pasar los exámenes de confianza.



Manuel, uno de los inconformes, dijo a REFORMA que la academia, ubicada en El Lencero, cerca de Xalapa, se convirtió en un foco de infección ante el brote de alergias, resfriados y conjuntivitis por la falta de medicamentos.



"Muchos compañeros no podían ni pararse de la cama, tenían el cuerpo cortado por la gripa, o se sentían mal de la tos, y aun así eran obligados a salir a la explanada a hacer ejercicio, existen por lo menos 280 elementos que nos manifestamos contra estas condiciones en la que nos tienen", reclamó.



Indicó que los cadetes se iban a graduar en dos semanas y que el Estado les adeuda un promedio de dos meses de becas, tres mil pesos por quincena.



"Tampoco nos dejan salir a comprar medicamentos, se nos castiga, estamos sometidos a altas temperaturas sin ninguna atención médica", denunció.



Los policías quejosos fueron expulsados anoche y esta madrugada por los instructores de la Academia.



El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Téllez Marié, afirmó que unos 200 cadetes fueron cesados de la Academia de Policía El Lencero por no pasar los exámenes de control y confianza.



Aunque reconoció que fueron tratados bien, dijo que en breve se iniciará un procedimiento en contra del director de esa institución, Julio César Sosa Miros.



"Fue una disposición que tomó el director de la Academia, se hace la evaluación ya cuando están cursando el curso básico y resulta que algunos no aprobaron el examen, entonces no pueden ser aceptados como policías. Aquí lo malo fue cómo trataron a los cadetes, se les debió haber tratado con dignidad", dijo el mando a medios locales.