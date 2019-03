Expulsa violencia y hambre a familia

Matamoros, Tam.- "Salí de Honduras porque violaron a mi hija de tan solo 16 años, me quemaron mi casa, no hay trabajo, el gobierno no nos apoya, por eso decidimos salirnos mis tres hijas, mi esposa y mi nieta de ese país", narró con tristeza Carlos Humberto Toledo López.

Carlos junto con su familia tienen más de 44 días en Matamoros esperando cruzar a los Estados Unidos de manera legal, mediante el asilo político que van a solicitar.

La madrugada del martes fueron llevados al refugio temporal que abrieron las autoridades municipales para protegerse del frío, ya que se estaban quedando al intemperie, sin embargo los trabajadores del Grupo Beta decidieron llevarlos a este refugio.

Ahí Carlos comentó que la vida en Honduras es más difícil que en cualquier otra parte del mundo, es por eso que decidieron llegar hasta México y luego a Matamoros en busca de obtener el asilo político.

"Mi hija fue violada, apenas tiene 16 años y ya es madre de una pequeña de cinco meses, me quemaron mi casa, no teníamos en donde vivir, eso no era vida para mis hijas y mi esposa", narro con lagrimas en los ojos y cargando a su pequeña nieta.

Aseguró que ya son 44 días de que están en espera de que sean recibidos como familia, ya que se han presentado oportunidades para sus hijas, sin embargo el tramite lo quieren hacer de manera conjunta, cruzar todos juntos a los Estados Unidos.

Destacó que para poder sobrevivir durante todo este tiempo, los mismos ciudadanos que pasan por los puentes internacionales les dan comida o algo de dinero para comprar de comer, la gente por acá es muy buena, dijo.

Así como Carlos y su familia, decenas de personas están en espera de ser entrevistados por las autoridades de Estados Unidos para recibir un asilo político y entrar de manera legal aquel país.