Expuesta a la violencia política la Cd. de México

En la lucha por el poder en la Ciudad de México se vislumbra el riesgo de que en las campañas electorales se presenten hechos violentos contra candidatos de oposición, dentro de Morena y con aquellos que estén relacionados con grupos del crimen organizado o clientelares cobijados en movimientos sociales, coinciden politólogos de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Aseguran que la capital mexicana no está exenta de vivir hechos de violencia extrema, como ha ocurrido en Michoacán, Veracruz, Oaxaca y otras entidades, donde han sido asesinados candidatos a puestos de elección en zonas marginadas. Pero consideran que, por las características de la capital, es más factible que los aspirantes sean víctimas de amenazas, extorsiones, secuestros, atentados, robos con violencia y otros delitos.

Por eso, añaden, el gobierno de Claudia Sheinbaum, los partidos políticos y sus aspirantes, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina deben velar para que en las campañas, que comenzarán el 4 de abril, no haya violencia de ningún tipo.

En este sentido se debe evitar que se generen sospechas con hechos como la "muerte accidental" del líder de oposición, Leonel Luna Estrada; la aprehensión de la lideresa de comercio ambulante, Diana Sánchez Barrios, y la orden de captura contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que pudieran interpretarse como actos generados por motivaciones políticas.

"Estos acontecimientos generan muchas sospechas por todo este concepto que no solamente es de política electoral, sino que tiene que ver con la situación de inseguridad pública, el fortalecimiento de las bandas de la delincuencia y las disputas por los territorios en la Ciudad de México", asegura Francisco Reveles Vázquez, doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Articulista y estudioso de los procesos electorales en la capital del país y, en particular, de las diferentes gestiones del PRD, dice que no recuerda un periodo "tan violento o con eventos tan fuertes como el de ahora en la ciudad. La inseguridad fue creciendo, pero no estaba vinculada con las elecciones. Y ahora lo preocupante es que se están dando justo en esta situación de coyuntura electoral".

SEGURIDAD SIN GARANTÍAS

Añade: "No sería muy extraño, porque la seguridad todavía no está garantizada por el gobierno, a pesar de que tenga sus cuentas alegres la jefa de gobierno, de todas maneras a la vuelta de la esquina nos encontramos con hechos donde se presume la participación de cárteles, no solamente en la ciudad, sino en otros estados de los cárteles más poderosos de México".

Esta situación, afirma Reveles Vázquez, "sí nos debe preocupar bastante, porque el que tan sólo se asomen esos cárteles nacionales a la Ciudad de México nos habla de una vulnerabilidad que tienen los gobiernos de la capital y que no están exentos de verse amenazados por todos esos grupos en estos tiempos de campaña".