Expresiones de arte fronterizo

Capta con su cámara el milagro de la vida



Cesia Cedillo es una mujer que desde hace cinco años se inició en la fotografía a nivel profesional, pero desde hace dos ha dedicado una labor de compartir con incontables mujeres la maternidad y presenciar en forma privilegiada con su cámara en mano el nacimiento de muchos niños y de nuevas familias en Reynosa.

En entrevista para EL MAÑANA, comparte con su cámara Nikon 750 y sus lentes, ha tenido la oportunidad de presenciar el milagro de la vida en manos de médicos que auxilian en parto a muchas mujeres y que ella ha plasmado en sus imágenes que después comparte con los padres.

Durante los últimos dos años, labora en una Clínica de la localidad -que presume ser la única que permite tomar imágenes y video de partos-, las restricciones del resto de las instituciones de salud, harían imposible su labor enfocada a fotografías y dar testimonio gráfico de alumbramientos de niños que llegan al Mundo captados con su cámara.

Cesia refiere que inicialmente estuvo en la actividad de la fotografía social, pero la experiencia personal de un embarazo y parto, en donde no tuvo imágenes ni evidencias de su propia maternidad, la inspiró a emprender una labor poco usual entre mujeres de Reynosa.

Refiere que las fotos y video que toma en los partos, es previo consentimiento de los padres o familiares y en muchos de los casos logra compartir a través de la comercialización de su trabajo, pero en otros no hay suerte.

Sin importar, afirma estar siempre dispuesta a compartir con las mujeres su maternidad y la expectativa de la llegada de sus hijos, que en forma especial apoya con sus fotografías especiales.

Como en toda profesión, no siempre es agradable, evoca una experiencia triste de una joven que llegó en pésimas condiciones en labor de parto y lamentablemente no se pudo lograr su bebe y este falleció en el parto, esas imágenes las conserva con dolor, asegura.

Cesa Cedillo se reconoce como una fotógrafa profesional, aunque el campo que ella explora laboralmente no es común y mucho menos de interés para el promedio de fotógrafos, pero ella comparte por la alegría de ser madre como las mujeres que ella asiste con su cámara en cada alumbramiento que como dice siempre esta todo en las manos de Dios.

MILAGRO. Cesia Cedillo afirma su interés de compartir la alegría de la maternidad a través de la lente.

Lo suyo es el cómic, y aspira a trascender

Sandra Tovar

sandra.tovar@elmanana.com

La creatividad, imaginación y disciplina de Carlos Gabriel Fuentes Silva lo llevó a crear más de 50 personajes de estilo oriental para armar un cómic y ahora busca una editorial, que pueda publicar su historia.

A sus 16 años, este jovencito reynosense se encuentra decidido a que el mundo conozca su creación que además, lleva un mensaje positivo para niños y adultos.

Desde pequeño, Carlos Gabriel adoptó el gusto por las artes, por lo que estudió pintura en la Casa de la Cultura de Reynosa y posteriormente, descubrió su pació por el dibujo.

“Como terminaba los trabajos en clase muy rápido, comencé a hacer dibujos por gusto, siempre he tenido la inclinación por las artes visuales. Decido dibujar un personaje que se me vino a la mente y desde ahí comencé a formar la historia que es Cristal Dimentions”.

EL INICIO

Fue precisamente en esos ratos libres, como nació el personaje principal de la historia, “Reiv Hisount”.

“Desde agosto del 2016 inicie con esta historia que es totalmente de mi autoría y cuenta de 120 capítulos y además, 50 personajes originales”.

Destaca que cada personaje tiene un gran peso en la historia y entre todos, cuentan problemas sociales que se viven en la actualidad.

“Se basa en su vida del personaje principal después de que el cumple 13 años y es su paso a otro mundo. Trata temas como esclavitud y temas sensibles, esta escrita para que tanto chicos y grandes la puedan disfrutar”.

Comenta que toca temas fuertes con la “precisión de un cirujano” para no crear conflicto en los niños y que los adultos tengan la confianza de que no es una historia de violencia.

APOYO

Carlos Gabriel, quien actualmente es estudiante en el Conalep Reynosa, se encuentra buscando una editorial que lo apoye para sacar a la luz, su historia.

“Ahorita los escribí en hojas de cuaderno, que para mi, da la idea de que aun soy estudiante y que tenemos una gran capacidad artística. Pienso conseguir una editorial y publicarlo”.

Por el momento comenta,la historia y los personajes, los lleva consigo como su más preciado tesoro.

“No lo he presentado por cuestiones de la escuela, no tengo mucho tiempo pero ya tengo un año haciéndolo y me falta por concluir”.

Destaca que sin el apoyo de sus padres, esta historia no hubiera sido posible y que además gracias a sus maestros es que ha podido montar exposiciones.

“Los profesores saben que ten talento para la pintura, he tenido exposiciones en la primaria y en la secundaria, estoy planeando una exposición para montarla en la preparatoria. Desde pequeño dibujo y luego estudié en la casa de la cultura de Reynosa pero era dirigido a pintura, como bodegones y no

pienso completar la historia y avanzar”.

”Desde agosto del 2016 inicié con esta historia que es totalmente de mi autoría y cuenta de 120 capítulos y además, 50 personajes originales”. Carlos Gabriel Fuentes Silva,

dibujante