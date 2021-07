Expresidente Jimmy Carter celebra 75 años de matrimonio

Rosalynn Carter, sentada junto al expresidente, contó que no le importaban los jóvenes durante su juventud y que nunca pensó que se casaría.

"No sabía cómo hablar con ellos, no quería salir con ellos", reveló. Añadió que le pedía a su madre que le dijera a sus pretendientes que no estaba en casa cuando le llamaban por teléfono.

"Y luego, llegó Jimmy Carter y mi vida ha sido una aventura desde ese entonces", dijo.

En una entrevista reciente, el 39no presidente de Estados Unidos comentó a The Associated Press que el matrimonio de la pareja es "una alianza total".

La pareja se conoció en Georgia cuando Jimmy Carter, en ese entonces un joven cadete, estaba en casa de un descanso de la Academia Naval del país. Su hermana menor le organizó una cita con Rosalynn, quien era amiga de la familia y ya estaba interesada en el futuro gobernador de Georgia y presidente de la nación.

Su aniversario es el hito más reciente de la pareja presidencial más longeva de la historia estadounidense. Rosalynn Carter tiene 93 años. El expresidente, de 96 años, es el más longevo de los 45 hombres que ocuparon el cargo.

El sábado, Carter, que vestía un traje oscuro con una flor amarilla en el pecho, finalizó su discurso con unas sencillas palabras dirigidas a todos los presentes: "Los quiero mucho a todos".